За первые три месяца этого года поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в государственный бюджет были на 66 миллионов евро меньше плана, сообщил министр финансов Арвилс Ашераденс в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums.

Он признал, что ситуация с НДС не очень хорошая. Лучше обстоит дело с налогами на рабочую силу, которые отстают от плана на 35,6 миллиона евро, или чуть больше одного процента. "Мы отстаем, но ситуация не критичная", - сказал министр.

По словам Ашераденса, 26 апреля Министерство финансов опубликует отчет о прогнозах бюджетных поступлений на ближайшие четыре года, а 30 апреля правительство рассмотрит доклад Минфина о финансовой стабильности перед его подачей в Еврокомиссию.

На вопрос, усилится ли в госбюджете отставание от плана, Ашераденс ответил, что экономическая среда сейчас очень изменчива, к тому же неизвестно, как будет развиваться ситуация с безопасностью в Украине и на Ближнем Востоке.

Ашераденс указал на хорошие новости от Европейского центрального банка, который, вероятно, начнет снижать процентные ставки уже в июне. При этом хороших новостей об экономиках других стран нет, а правительства Эстонии и Финляндии уже существенно сократили свои расходы. Ашераденс настоятельно рекомендует правительству Латвии не брать на себя новые расходы, поскольку важно закончить этот год с дефицитом в 2,9%.

"Если мы превысим дефицит в 3%, следующие четыре года нам придется сокращать расходы", - сказал министр.

Государственный бюджет 2024 года принимался с прогнозом роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2,5%. В феврале Минфин снизил прогноз роста ВВП до 1,4%.

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