В условиях экономического спада и возможного невыполнения плана налоговых поступлений правительству не следует брать на себя новые дополнительные расходы, заявил министр финансов Арвил Ашераденс в программе "900 секунд" телеканала TV3.

Министр отметил, что ситуация в экономике меняется очень быстро, например, в августе прошлого года Министерство финансов прогнозировало рост экономики Латвии в 2024 году на уровне 2,4%, а последние прогнозы показывают, что рост будет не выше 1,4%. Инфляция в Латвии также значительно ниже, чем прогнозировалось ранее.

"Налицо новая реальность", - сказал Ашераденс, добавив, что в такой ситуации нетрудно прогнозировать, что налоговые поступления могут быть ниже, чем ожидалось.

Министр отметил, что во второй половине апреля Минфин информирует правительство о текущей ситуации, но на данный момент хороших новостей мало.

"Что я могу порекомендовать правительству, так это ни в коем случае не брать на себя новые, дополнительные расходы. Напротив, подумайте о том, как пересмотреть расходы правительства", - сказал Ашераденс.

Как сообщалось, за первые два месяца этого года было собрано 2,389 миллиарда евро налоговых поступлений, что на 40,5 миллиона евро или 1,7 % меньше, чем планировалось.

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