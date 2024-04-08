Из любой страны Евросоюза можно поехать на работу в другую страну ЕС. Можно физически никуда не ехать, а работать удаленно из Латвии на работодателя другой страны ЕС, оставаясь при этом в системе соцстрахования ЕС. Чтобы обеспечить себе социальные гарантии для получения пособий и стаж для будущей пенсии, важно грамотно делать социальные взносы в правильной стране. Рассказываем, как.

В Латвии социально застрахованное лицо (работник и самозанятое лицо, которое делает обязательные взносы) имеет право на пособия социального страхования – по болезни, по беременности и родам, по уходу за ребенком и т. д. При работе в других странах ЕС одинаково важны периоды работы, когда социальные взносы вносятся в своей стране и в стране, где человек работает, поскольку при определении права на услуги соцобеспечения учитываются периоды страхования во всех странах ЕС.

Как работает система социального обеспечения ЕС и что такое сертификат А1, в электронных консультациях LV portāls рассказала старший эксперт отдела методического управления пособиями Государственного агентства социального страхования (VSAA) Расма Калниня.

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