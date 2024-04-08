Foto: Shutterstock

Из любой страны Евросоюза можно поехать на работу в другую страну ЕС. Можно физически никуда не ехать, а работать удаленно из Латвии на работодателя другой страны ЕС, оставаясь при этом в системе соцстрахования ЕС. Чтобы обеспечить себе социальные гарантии для получения пособий и стаж для будущей пенсии, важно грамотно делать социальные взносы в правильной стране. Рассказываем, как.

В Латвии социально застрахованное лицо (работник и самозанятое лицо, которое делает обязательные взносы) имеет право на пособия социального страхования – по болезни, по беременности и родам, по уходу за ребенком и т. д. При работе в других странах ЕС одинаково важны периоды работы, когда социальные взносы вносятся в своей стране и в стране, где человек работает, поскольку при определении права на услуги соцобеспечения учитываются периоды страхования во всех странах ЕС.

Как работает система социального обеспечения ЕС и что такое сертификат А1, в электронных консультациях LV portāls рассказала старший эксперт отдела методического управления пособиями Государственного агентства социального страхования (VSAA) Расма Калниня.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit