На бирже планируется котировать небольшую долю акций многих государственных предприятий, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") на организованном Банком Латвии форуме рынка капитала "Мощные предприятия — сильнее государство".

Премьер-министр отметила, что правительству необходимо воспользоваться тем, что в коалиции достигнута договоренность о развитии рынка капитала, что даст возможность Латвии стать более сильным государством. "Желание правительства вывести акции госпредприятий на биржу станет глотком кислорода для экономики", — сказала Силиня.

Премьер также отметила, что необходимо менять управление госпредприятиями, в большей степени доверяя его профессионалам.

Со своей стороны министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") сказал, что совершенно точно первым госпредприятием, которое выйдет на биржу, станет национальная авиакомпания "airBaltic".

Глава Минфина также отметил, что на бирже нужно котировать акции тех госкомпаний, которые не зависят от государства, а работают как полноценные рыночные предприятия — "Tet", "Latvijas Mobilais telefons". Также компанией с хорошей капитализацией, которая может быть привлекательной для вложения средств пенсионных фондов, может стать "Augstsprieguma tīkls".

Министр отметил, что вряд ли есть смысл котировать акции совместного предприятия "Latvenergo" и "Latvijas valsts meži" — "Latvijas vēja parki", однако "Latvenergo" могло бы создать, например, дочернее предприятие "Latvenergo Green" и вывести его на биржу.

Также, по словам Ашераденса, на бирже могли бы котироваться акции предприятий "Rīgas ūdens" и "Rīgas namu pārvaldnieks". Министр предложил обсудить объединение "Rīgas ūdens" и "Rīgas siltums", добавить к ним еще одно предприятие водоснабжения или теплоснабжения из столичных пригородов и создать одно крупное котируемое на бирже предприятие.

Ашераденс также допускает вероятность дискуссий о выводе на биржу акций дочерней компании "Tet" — строительного предприятия "Citrus Solutions".

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