"Сейчас я не вижу, чтобы мы могли двигаться к повышению налогов. У нас есть резерв, который правительство сохраняет на случай, если каким-то образом ухудшится внешняя ситуация с безопасностью. Сегодня мы также обсудили, каковы потребности оборонного сектора в конкретной ситуации", - заявил в программе Spried ar Delfi председатель партии "Новое Единство", министр финансов Арвилс Ашераденс.