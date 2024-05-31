Подготовлены шесть законопроектов, которые оговаривают процесс реализации реформы Службы государственных доходов (VID). В пятницу, 31 мая, Министерство финансов передаст пакет законопроектов на рассмотрение в правительство. Реформа предусматривает, что у VID будут "отобраны" карательные функция и служба станет в большей степени учреждением, "ориентированным на клиентов".

На рассмотрение в Кабинет министров будут переданы поправки к Законам "О налоговой и таможенной полиции", "О Службе государственных доходов", "О налогах и пошлинах", "О таможне", "О декларировании наличных денег на государственной границе" и "Об уголовном процессе".

Это не единственная новость в налоговой сфере в этом году. К концу мая рабочая группа при Министерстве финансов, изучающая возможности налоговых изменений, также должна завершить свою деятельность и представить свои предложения.

VID и налогоплательщики должны стать партнерами

Еще в конце 2023 года Министерство финансов подало в правительство доклад, в котором анализировалась деятельность VID.

В этом документе говорилось, что одним из факторов, сдерживающих развитие VID, является большой объем дополнительных функций и задач, не характерных для работы фискальной службы, что сокращает возможности VID по обеспечению основных функций. То есть, VID не должна, во-первых, одновременно заниматься налоговым администрированием и расследованием преступлений, связанных с уходом от тех же налогов. Минус такой ситуации еще и в том, что VID воспринимается обществом как репрессивная институция. Поэтому расследовательские, карательные функции у VID надо забрать. Во-вторых, нехарактерными признаны такие функции как прием и проверка деклараций государственных должностных лиц, реализация требований закона о борьбе с легализацией преступно нажитых средств.

Одна из главных целей реформы - VID передает расследовательские и карательные функции другим структурам. С 1 января 2025 года функции нынешнего Управления внутренней безопасности VID передаются Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Функции нынешнего Управления налоговой и таможенной полиции VID - новой отдельной структуре: Налоговой и таможенной полиции. Это произойдет позже - с 1 января 2026 года. Надзор за новой структурой будет осуществлять министр финансов.

В докладе Минфина также говорилось: важно обеспечить, чтобы модель сотрудничества между VID и обществом развивалась в соответствии с видением Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это означает, что налоговое администрирование должно происходить на высоком уровне взаимного сотрудничества. То есть, не по схеме "налоговая администрация — налогоплательщик", а по схеме "налоговая администрация — клиент", стремясь достигнуть уровня "партнерство".

В дальнейшем VID предстоит внедрять в свою работу цифровые решения, использовать потенциал искусственного интеллекта и предоставлять услуги в соответствии со спросом общества, было сказано в докладе.

Состояние госбюджета и возможные налоговые изменения

Известно также, что к концу мая рабочая группа при Министерстве финансов, изучающая возможности налоговых изменений, также должна завершить свою деятельность и представить свои предложения. Вопрос лишь в том, будут ли озвучены эти идеи до или после выборов в Европарламент, которые состоятся 8 июня.

Фиксация, дифференциация или рост суммы необлагаемого налогами минимума, еще более прогрессивное применение подоходного налога с населения - такие, а также и иные идеи фигурировали в 15 сценариях, которые обсуждались в апреле этого года в рабочей группе при Минфине. Свои предложения по улучшению налоговой политики государства рабочая группа обещала официально представить к 31 мая. Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") сказала ранее, что, если правительство решится во время работы 14-го Сейма пойти на изменение налогов, то скорее всего это произойдет именно в этом году.

Здесь можно ознакомиться со всеми сценариями налоговых изменений, которые были актуальны на апрель этого года.

Весной министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") признал, что сбор налогов в начале года отстает от плана. В марте он прогнозировал, что в этому доходы, скорее всего, будут на 185 миллионов евро ниже, чем запланировано в госбюджете. Наметившийся в бюджете следующего года недостаток средств - или "негативное фискальное пространство" в размере 275 миллионов евро - может быть сокращен за счет увеличения разрешенного структурного дефицита, говорил Ашераденс в апреле этого года. Ранее глава Минфина отмечал, что не видит возможностей двигаться в направлении повышения налогов.

В мае этого года Латвия заняла 1,25 миллиарда долларов США (около 1,15 миллиарда евро) на рынке капитала США.

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