Координационная группа по совершенствованию налоговой политики прекратила работу по преобразованию налоговой системы, сообщил в пятницу в программе Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" президент Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Андрис Бите.

По его словам, координационная группа по совершенствованию налоговой политики каждую неделю на протяжении более чем полутора лет анализировала все действующие налоги, и основной ее целью было повышение конкурентоспособности за счет налогов на труд.

Однако на заседании в среду, 12 июня, представители Министерства финансов заявили, что бюджет выполняется плохо, поэтому никакие изменения на данный момент невозможны, и надо ждать лучших времен.

Бите сказал, что это было абсолютно неожиданное заявление. "Что-то произошло за неделю. Неделю назад все еще было по плану", - сказал он, добавив, что непонятно, кто принял такое решение. По словам Бите, социальные партнеры хотят услышать объяснение, кто принял решение остановить процесс.

Возможно, партнеры правительства обратятся к премьер-министру, чтобы она поручила министру финансов продолжить работу, потому что, если ничего не менять в налоговой политике, "экономика Латвии продолжит двигаться к коллапсу".

В заседаниях налоговой рабочей группы участвовали представители Банка Латвии, Латвийского университета, Рижского технического университета, Службы государственных доходов, Совета иностранных инвесторов в Латвии, LDDK, Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийского союза свободных профсоюзов.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!