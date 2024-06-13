В четверг, 13 июня, 84 депутата Сейма, присутствовавших на заседании, проголосовали за создание парламентской комиссией, которая будет искать ответы на вопросы о том, почему были допущены ошибки при планировании и реализации Rail Baltica, что привело к тому, что проект подорожал вчетверо.

Инициатор созыва комиссии - конституционное меньшинство: оппозиционные депутаты от "Объединенного списка", Национального объединения и "Латвии на первом месте".

Рассмотрению вопроса в Сейма предшествовала публикация ревизии проекта Rail Baltica, произведенной Госконтролем. За семь лет расходы на проект возросли вчетверо в масштабе Балтии - с 5,6 млрд евро до 20,3 млрд евро, в Латвии - с 1,97 млрд евро до 9,6 млрд евро, сообщил глава Госконтроля Эдгар Корчагин. Трем странам Балтии для полной реализации проекта Rail Baltica необходимо дополнительно найти минимум 10 млрд евро.

"Мы увидели, что финансирование Европы, доступное сейчас, только 900 миллионов. Еще можно добыть миллиард. Возможно-возможно! – но дыра составляет 5,78 миллиарда. Нет не только софинансирования, с остальными вопросами также", - сказал один из инициаторов создания следственной комиссии Андрис Кулбергс ("Объединенный список").

Комиссии, согласно проекту решения, предстоит работать шесть месяцев.В ближайшее время Сейм определится с состав следственной комиссии.

За шесть месяцев следственной комиссии предстоит найти ответы на многие вопросы, в том числе:

Почему до сих пор происходили задержки с реализацией проекта Rail Baltica? Какие были проблемы в институциональном управлении проектом? Возможно ли до сих пор завершить проект к 2030 году?

Какова ответственность Министерства сообщения и обществ капитала, в которых министерство является держателем частей капитала, должностных лиц, в том числе, бывших должностных лиц?

Оценивалась ли профессиональная ответственность нынешнего министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), который работал прежде в должности руководителя стратегии и развития АО Rail Baltica?

Какова ответственность всех членов Кабинета министров, которые руководили отраслевыми министерства, не обеспечившими своевременную реализацию проекта Rail Baltica, в том числе - в связи с привлечением финансирования? (в этом контексте упоминаются кроме ответственного Министерства сообщения Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции и Министерство окружающей среды и регионального развития).

Какой будет в 2030 году объем основной трассы Rail Baltica в Латвии (длина и ширина трассы). Будут ли подъездные пути к основной трассе? Будет ли Rail Baltica пересекать территорию Риги?

Каким будет количество поездов, поезда какого вида этого будут, какие услуги они будут оказывать? Сколько поездов будет курсировать по основной трассе Rail Baltica?

Сколько станций на основной трассе будет на территории Латвии? В каких обжитых местах их планируется построить? Когда? На какие средства?

Планируется ли по-прежнему реализовывать проекта интермодального логистического центра в Саласпилсе? Когда, на какие средства?

Какие изменения необходимы в управлении проектом Rail Baltica, когда они будут произведены?

Каковы сценарии строительства основной трассы Rail Baltica?

Каковы актуальные расходы на проект Rail Baltica? (прозвучала сумма в 8,5 млрд евро на реализацию проекта в Латвии, речь идет об удорожании в четыре раза)?

Каким будет объем софинансирования Латвийского государства, необходимый для реализации проекта Rail Baltica?

Кто виноват?

Несмотря на то, что инициатором создания комиссии стала оппозиция, никто из депутатов коалиционных партий не выступал против. Депутат от "Прогрессивных" Скайдрите Абрама призвала лишь не обвинять ее однопартийца, министра сообщения Каспара Бришкенса, который как раз начал громко говорить о проблемах Rail Baltica. Абрама упомянула, что предшественниками Бришенса на посту министра были в 2018-2022 годах Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия) и Янис Витенбергс (Национальное объединение).

Сегодня, отчитываясь о работе своего правительства Эвика Силиня ("Новое Единство) выразила удивление, что Линкайтс, будучи министром, не информировал правительство о ходе проекта.

В свою очередь, премьер-министр того времени - сейчас депутат Сейма Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") - дал понять агентству LETA, что во время своего пребывания в правительстве не был проинформирован о том, что проект "Rail Baltica" требует финансирования со стороны национальных государств. По словам Кариньша, вопрос реализации проекта всегда был в повестке дня встречи премьер-министров трех стран Балтии, и речь шла только о более эффективном управлении проектами. Якобы была уверенность в доступности европейского финансирования.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") подчеркнул в интервью Латвийскому радио, что ответственность за сложившуюся ситуацию во многом лежит на Министерстве сообщения, в том числе на бывшем министре Линкайтсе. "Если министр все время говорил, что все в порядке, что это деньги ЕС, то не было причин не верить этому. Янис Витенбергс (Нацобъединение)был первым министром сообщения, который в прошлом году сказал, что это нехорошо, - сказал Ашераденс.

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