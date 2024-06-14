Стало известно, что еще 3 июня в Генеральной прокуратуре начата проверка в связи с тем, что должностные лица, ответственные за реализацию проекта "Rail Baltic", несогласованно брали на себя обязательства перед госбюджетом при заключении договоров на строительные работы по возведению Рижского железнодорожного моста, комплекса Центрального пассажирского вокзала и станции "Rail Baltica" и инфраструктуры в районе Рижского аэропорта. Об этом сообщило агентство LETA.

Прежние решения по Rail Baltica могут потребовать оценки правоохранительных органов, признала в среду, 12 июня, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

В четверг, 13 июня, Сейм единогласно принял решение за создание парламентской комиссии по расследованию ошибок, допущенных при внедрении и реализации проекта "Rail Baltica".

Рассмотрению вопроса в Сейма предшествовала публикация ревизии проекта Rail Baltica, произведенной Госконтролем. За семь лет расходы на проект возросли вчетверо в масштабе Балтии - с 5,8 млрд евро до 23,8 млрд евро. Реализация проекта отстает от графика минимум на пять лет - первый этап планируется завершить только в 2030 году.

По оценкам трех ревизионных учреждений стран Балтии, для полной реализации проекта Rail Baltica необходимо дополнительно найти 19 миллиардов евро. Эстонии нужно изыскать 2,7 млрд евро, Латвии - 7,6 млрд евро, Литве - 8,7 млрд евро.

При условии сокращения объемов проекта и экономии дефицит средств в масштабах Балтии составляет минимум 10 млрд евро.

В отчете Государственного контроля сделан вывод, что затраты на строительство основной трассы латвийского участка "Rail Baltica" могут достичь 8,7 миллиардов долларов. евро, что на 4,55 млрд евро больше, чем прогнозировалось в 2022 году.

Строительство основной линии "Rail Baltica" планируется начать этим летом. До сих пор главное внимание Латвии уделяла строительным работам в Риге, хотя до сих пор неизвестно, будет ли в полной мере обеспечено соединение основной трассы со столицей.

Европейский союз, финансирующий проект на 85% (остальные средства - государственное финансирование) неоднократно давал понять, что на данном этапе приоритетом является именно возведение основной трассы.

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