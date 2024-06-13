Фото: LETA

В четверг, 13 июня, после доклада премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") о проделанной правительством работе и дальнейших приоритетах в Сейме с 10 часов утра и почти до 14.00 шли дебаты - выступали министры и депутаты. С основными тезисами отчета Силини можно ознакомиться здесь, а теперь - о том, за что более всего упрекает действующий Кабинет министров оппозиция.

"Объединенный список" опирается на регионального избирателя, а потому Таварс критиковал Административно-территориальную реформу (АТР), которую власть расценивает как достижение, указав, с какими проблемами сталкиваются самоуправления.

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