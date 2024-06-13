В четверг, 13 июня, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") отчиталась перед Сеймом о работе своего правительства и обозначила приоритеты на будущее. Нынешний Кабинет министров, созданный "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными", был утвержден в сентябре прошлого года.

В своей речи Эвика Силиня также сказала, что "мы можем сделать сильнее Латвию, в которой каждый чувствует себя включенным, каждый говорит на латышском языке, и, если он хочет, он может свободно путешествовать по Европе, поскольку зонтик НАТО его защищает".

В течение почти часа премьер-министр отчитывалась перед депутатами Сейма по тому, что сделано и планируется сделать в каждой отрасли.

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