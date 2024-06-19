Сегодня жюри Spēlmaņu nakts ("Ночи лицедеев") обнародовало свой список номинантов на главные театральные награды Латвии. В этот раз почти во всех номинациях фигурируют Рижский русский театр им. М. Чехова и Новый Рижский театр, который последнее время не был очень активен в соискании призов. Одна из номинаций досталась и противоречиво оцениваемому в латышском обществе Дмитрию Крымову.

В этот раз церемония награждения самой почетной театральной наградой пройдет в 31-й раз — 23 ноября в помещениях Валмиерского театра, которые только недавно освободились от лесов длившейся несколько лет реконструкции.

Больше всех номинаций 16 - Валмиерский театр, 11 - Национальный театр, 10 - Лиепайский театр, 9 - Новый Рижский театр, Театр Чехова и театр Dailes.

Foto: Martins Vilkarsis

Самый завидный урожай — по восемь номинаций собрали спектакли "Язеп и его братья" Валмиерского театра и "Визит старой дамы" Театра Чехова. Последний числится среди претендентов на: "лучший спектакль", "лучший режиссер" Индра Рога, "лучшая актриса" Дана Бйорк, "лучший актер второго плана" Володимир Гориславец, "лучший сценограф" Мартиньш Вилкарсис, "лучший композитор" Карлис Лацис, "лучший хореограф" Инга Раудинга. В категории "лучший актер" также выдвинут Максим Бусел, но в этот раз — не от своего театра, а от Producentu grupa 7, которая поставила спектакль "Sfinksa".

Много номинаций в этот раз у Нового Рижского театра, который последнюю половину сезона провел на реконструированной старой сцене. На приз лучшего спектакля малой формы претендует "Битва великанов" Марии Линарте про службу в Земессардзе, пять номинаций у спектакля Алвиса Херманиса "Черный лебедь" по мотивам "Идиота" Достоевского, детский спектакль Екаба Ниманиса "Вечер картинок со Спридитисом" и взрослый "Пеликаны и виноград" Херманиса.

Ни одной номинации в этом году нет у Даугвпилсского театра.

Foto: Ģirts Raģelis

Бурно обсуждаемая постановка Дмитрия Крымова "Питер Пен. Синдром" - на латышском языке в Национальном театре получила две номинации: актер Карлис Рейерс претендует на "лучшую роль второго плана" за образ Михаила Чехова (его герой путешествовал по перилам балкона и сигал с них на сцену), а самого Дмитрий Крымова номинировали как художника по костюмам, напару с Илзе Витолиней.

Напоминаем, что два года назад актриса Чулпан Хаматова за роль на русском языке в спектакле Алвиса Херманиса Post scriptum получила награду как "лучшая актриса года" - это решение жюри было очень противоречиво принято театральной общественностью.

Два дня назад Национальный театр отказал в аренде помещения для независимой постановки Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших" на русском языке с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова. Причина: руководство культурного учреждения "осознало, что не оценило должным образом символическое и моральное значение этой аренды в условиях российской агрессии против Украины".

Комментарии Дмитрия Крымова, Чулпан Хаматовой и главы компании-прокатчика спектакля Art Forte Юлии Лочмеле - здесь.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!