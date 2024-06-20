Президент Латвии Эдгар Ринкевич выступил на последнем перед летними каникулами заседанием Сейма, подведя итоги первой половины этого года и дав напутствие политикам на второе полугодие. В своей речи глава государства акцентировал, что многие задачи в государстве реализуются слишком медленно, многие проблемы не решаются по существу.

Очнуться от сна, чтобы не пробудиться в кошмаре

"Многое сделано в обороне. Есть ясность с финансированием, есть Служба государственной обороны, строительство Восточной границы. Дела происходят, но предстоит делать очень многое, а сделать это нужно быстро. Однако я должен также сказать, что медленное развитие системы гражданской обороны и решение многих других вопросов говорят о том, что мы все еще спим и что угроза, исходящая от России - это всего лишь сон, который мы забудем вскоре после пробуждения. Однако, если мы не хотим проснуться в настоящем кошмаре, мы должны немедленно обеспечить достойные условия труда и оплату труда полицейских, пожарных, спасателей, пограничников, сотрудников учреждений безопасности нашего государства. Суды должны использовать полномочия, предоставленные законодателем, чтобы показать, что Латвия не допускает угроз своей безопасности и что наказания за преступления против государственной безопасности являются адекватными", - заявил Ринкевич.

По словам президента, "планы и учения должно быть уже сегодня, и люди хотят безопасности сегодня". "И единственный способ, чтобы ни общество, ни Сейм, ни мы не возвращались к этому вопросу снова и снова, наконец взять и начать решать и разрешать эти вопросы", - сказал депутатам президент.

"Люди сами защитят свои дома, свою Латвию, если они видят в этом смысл, если они чувствуют свою принадлежность, что они нужны, если они увидят, что Латвия - их - наша земля", - подчеркнул Ринкевич.

Если твердить, что ничего не получается - то ничего и не получится

"Нам всем, нашему обществу необходима реальное улучшение экономической ситуации и реальные возможности. Если мы каждый день в дискуссиях будем повторять только то, что нам не хватает производительности, банки не кредитуют, и у нас ничего не получается, тогда и не получится", - сказал президент, позитивно оценив то, что в Сейме весной состоялись экономические дебаты.

"Если в предпринимательской деятельности несоразмерно длинные и тяжелые процессы, тогда меняем их и говорим с участниками процесса по существу, а не цитируя правила Кабинета министров, изменения закона или стихотворные строчки. Мы говорим открыто, честно и уважительно даже с нашими оппонентами. Мы прислушиваемся к идеям, а не смотрим на политическую принадлежность. Если для этого необходим WhatsApp или сигнальная группа, что ж, мы это сделаем! Но давайте говорить! Перемены - это договоренность, а договоренность это и отказ от каких-то своих желаний — частных, личных — во имя общего блага всех нас", - заявил президент.

Ринкевич в преддверии Лиго и летних каникул напомнил, что правительству и Сейм предстоит решать много вопросов: проблемы проекта Rail Baltica, снижение бюрократии, налоги и госбюджет следующего года, здравоохранение и другие.

"Но давайте помнить, что часто для того, чтобы перемены произошли нельзя ответить на все вопросы, приняв какой-то новый закон или внеся изменения в существующий. Если бы это было возможно, то одного закона о здравом смысле было бы достаточно, и тогда все проблемы решились бы сами собой", - констатировал глава государства.

"Дети не могут ждать перемен"

Президент Ринкевич уделил в своей речи большое внимание новому поколению, указав на большие проблемы в сферах образования, трудоустройства молодежи, демографии.

Президент напомнил депутатам, что подал в Сейме законопроект, предусматривающий смягчение языковых требований к иностранному академическому персоналу вузов, а также заявил, что не готов мириться с насилием в школах, отметив, что видит конкретные шаги, которые нужно предпринять, чтобы улучшить ситуацию.

"Дети не могут ждать перемен. Мы не можем откладывать решение до тех пор, пока оно не перестанет быть для них актуальным. Мы не должны мириться с нехваткой учителей. Мы не должны закрывать глаза на моббинг в школах, потому что так мы учим детей безысходности, и этого нельзя допускать", сказал Ринкевич.

По словам президента, дети вырастают один раз, они растут сейчас и, не решая проблемы, можно многое упустить. Ринкевич признал, что, к сожалению, уже многое упущено.

"В 2023 году 27 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет нигде не учились и не работали. Если бы их было 10 молодых людей, их можно было бы назвать бездельниками, но их 27 тысяч. Значит, что-то пошло не так. Некоторые не учатся, потому что не могут себе этого позволить, другие не могут найти в Латвии интересующую специальность, третьи недовольны качеством образования. Работу найти невозможно из-за отсутствия опыта. Другие действительно работают, но неофициально. Другим пока мешают необоснованные требования к знанию русского языка, третьи подолгу не работают из-за проблем со здоровьем. Причины многочисленны и разнообразны, но, к сожалению, решения часто отсутствуют. Но они должны быть. Молодежь должна быть приоритетом. Мы не можем повысить демографию только за счет льгот. И нужно посмотреть суровой правде в глаза. Если молодые люди не увидят в Латвии возможностей совершенствоваться, жить лучше, они просто уедут, и их вряд ли можно будет в чем-то винить. Лучшая жизнь – это естественное и самоочевидное желание", - заявил президент.

"За переменами всегда стоит человек, которому это действительно важно, человек, который в это верит, человек, который готов собрать вместе своих и оппонентов, искать, объяснять и делать. У каждого из вас есть не только возможность, но и обязанность быть движущей силой перемен. Будем благодарны за эту возможность и малыми шагами покорим большие вершины", - завершил свою речь Эдгар Ринкевич.

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