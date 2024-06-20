В четверг, 20 июня, Сейм утвердил состав парламентской комиссии по расследованию проблем с реализацией проекта Rail Baltica.

От Национального объединения в комиссию избран депутат Артурс Бутанс, от "Объединенного списка" - Андрис Кулбергс. Партию "Латвия на первом месте" в комиссии будет представлять Кристапс Криштопанс.

Союз "зеленых" и крестьян в парламентской комиссии по расследованию будет представлен Гиртсом Штекерхофсом. Также в комиссию войдут Скайдрите Абрама из "Прогрессивных", Атис Лабуцис из "Нового Единства" и Амиль Салимов из партии "Стабильность!".

Первоначально Нацблок выдвинул на должность члена комиссии депутата Яниса Витенбергса, чья кандидатура была отозвана в пользу Бутанса. После публичного выдвижения Витенбергса, прозвучали опасения, в том числе от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), о том, что у него может возникнуть конфликт интересов при работе в комиссии как у бывшего министра сообщения.

Как сообщалось, в настоящее время нет ясности в отношении дальнейшей модели реализации и управления проектом Rail Baltica, а также источников финансирования, так как, согласно данным новейшего анализа, общие затраты по проекту в странах Балтии могут составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году они оценивались в 5,8 млрд евро.

Генеральная прокуратура 3 июня начала проверку действий должностных лиц, ответственных за реализацию проекта Rail Balticа, которые без согласования взяли обязательства перед государственным бюджетом, заключая договоры о строительных работах в рамках проекта.

В свою очередь Сейм решил создать парламентскую комиссию по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта.

Премьер-министр Эвика Силиня ранее заявила, что удивлена неинформированностью предыдущих правительств о процессах в реализации проекта "Rail Baltica", а также усматривает ответственность RB Rail и Eiropas dzelzceļa līnijas за недочеты в управлении проектом.

Выступая в Сейме с ежегодным докладом о работе Кабинета министров, премьер высказала свое мнение о проекте Rail Baltica, пообещав, что "самотека по проекту больше не будет", и то руководство проектом, которое до сих пор осуществлялось Министерством сообщения, неприемлемо.

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