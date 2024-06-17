Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) видит возможные риски, если в парламентскую комиссию по расследованию проблем с железнодорожным проектом Rail Baltica войдет бывший министр сообщения, действующий депутат Сейма Янис Витенбергс (Национальное объединение).

Парламентские фракции политических сил выдвинули своих кандидатов в члены комиссии. Нацобъединение выдвинуло бывшего министра сообщения Яниса Витенбергса, "Латвия на первом месте" - Кристапса Криштопанса, а Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - Гиртса Штекерхофса. "Объединенный список" выдвигает Андриса Кулбергса в парламентскую комиссию по расследованию, "Прогрессивные" - Скайдрите Абраму, "Новое Единство" - Атиса Лабуциса, а "Стабильность!" - Амиля Салимова.

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