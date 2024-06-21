Высшие должностные лица Латвии подчеркивают необходимость продолжения политической, военной, экономической и финансовой поддержки Украины, сообщил агентству LETA советник президента Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис.

В пятницу, 21 июня, президент встретился в Юрмальской резиденции со спикером Сейма Дайгой Миериней (Союз "зеленых" и крестьян), премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство"), министром иностранных дел Байбой Браже ("Новое Единство"), а также новым председателем комиссии Сейма по иностранным делам Инарой Мурниеце (Национальное объединение), которая была избрана на эту должность накануне. На посту главы комиссии Мурниеце сменила своего однопартийца Рихарда Колса, который избран в Европарламент

Политики, ответственные за международные дела и представляющие государство на мировой арене,обсудили актуальные вопросы внешней политики. На встрече обсуждались результаты состоявшегося в Швейцарии саммита мира по Украине, подготовка к саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле, и приоритеты Латвии на саммите, актуальные вопросы повестки дня Европейского союза.

Встреча высших должностных лиц Латвии, участвующих в реализации внешней политики, является традиционным совещанием, которое президент организует для обеспечения единой и скоординированной внешней политики.

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