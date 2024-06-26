Многообещающий молодой баскетболист Эмилс Лицитис погиб в трагической автокатастрофе в среду, 26 июня, сообщает Латвийский баскетбольный союз.
Юный баскетболист погиб в возрасте16 лет. Лицитис был учеником баскетбольного отделения Саласпилсской спортивной школы, игроком команд Латвийской молодежной баскетбольной лиги и Национальной лиги.
Как сообщает Латвийское телевидение (LTV), авария произошла в Блиденской волости, за рулем находился сам молодой баскетболист. Он ехал со своей мамой в баскетбольный лагерь.
Баскетбольный союз выражает глубочайшие соболезнования родным, товарищам по команде и друзьям
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit