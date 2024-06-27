В уголовном процессе о возможных растратах в связи с использованием чартерных рейсов для командировок бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша в настоящее время оцениваются действия двух лиц, которым установлен статус "лица, имеющего право на защиту", выяснило агентство LETA.

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подтвердили, что юридическая квалификация возможного преступления в уголовном процессе не изменилась, то есть бюро расследует возможные растраты в связи с использованием чартерных рейсов для командировок Кариньша.

KNAB проводит различные процессуальные действия, в том числе допрашивает лиц, а также с уголовно-правовой точки зрения анализирует и оценивает информацию, полученную от учреждений государственного управления.

В KNAB подтвердили, что в настоящее время право на защиту имеют двое фигурантов уголовного процесса. Согласно закону, право на защиту имеет лицо, которое предположительно совершило уголовное преступление. В KNAB не уточнили, какой из процессуальных статусов применен к упомянутым двум лицам — статус лица, против которого возбужден уголовный процесс, или статус подозреваемого.

В конце марта Генеральная прокуратура передала на расследование в KNAB уголовный процесс о возможном расточительстве в связи с использованием чартерных рейсов для командировок бывшего премьер-министра.

Незаконные и неэкономичные действия при организации спецрейсов Кариньша привели к необоснованным расходам в размере около 545 тысяч евро из бюджетов Латвии и Совета Европейского союза, установил Государственный контроль в ходе проверки.

В принятии решений по этим рейсам участвовали как сам премьер-министр Кариньш, так и находящиеся в его непосредственном подчинении бюро премьер-министра и Государственная канцелярия.

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