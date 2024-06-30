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В понедельник, 1 июля, начнет работу сайт eksameni.gov.lv, который призван упростить получение сертификатов о сдаче централизованных экзаменов в школах, сообщает Министерство образования и науки (МОН).

Первыми сертификаты смогут получить выпускники основной школы - с 8 часов 1 июля. Выпускники средних школ узнают свои результаты с 8 часов 11 июля.

Сегодня портал на момент заработал в тестовом режиме. Самые нетерпеливые 9-классники смогли узнать свои оценки заранее, но очень скоро портал закрылся.

На портале можно будет получить сертификат о сдаче экзаменов в форме документа с электронной подписью.

Школьники смогут зайти на сайт, используя свои данные доступа в "E-klase" или "Mykoob".

Сертификаты будут доступны на сайте в течение шести месяцев с момента загрузки.

Подробности о 99 выпускниках средней школы, которые поступают в зарубежные вузы и смогли добиться внеочередной проверки своих работ и выдачи оценок можно прочитать здесь.

Сайт разработан в сотрудничестве с компанией "RIX Technologies".

МОН напоминает, что родители несовершеннолетних учащихся и совершеннолетние учащиеся могут также получить сертификаты в разделе электронных услуг портала "Latvija.lv". Но если экзамен не сдан (оценка ниже 10%) — данные о нем будут доступны только на сайте МОН.

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