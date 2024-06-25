Foto: DELFI

Сотни девятиклассников празднуют выпускной, а потом узнают, что праздновать придется еще раз — их оставили на второй год. Требования к оценкам по выпускным госэкзаменам и вступительным тестам в средние школы и гимназии снова поменялись. Аттестат выдают так поздно, что в некоторые зарубежные вузы не попасть. В процесс вмешались омбудсмен и премьер Латвии - вопрос решился. Портал Delfi разбирался в новинках, связанных с экзаменами в основной и средней школе.

Введенная с прошлого года новая формула централизованных госэкзаменов в средних и основных школах привела к удлиннению как процедуры сдачи, так и оценивания с апелляциями. А значит, добавила неопределенности в планах на будущее — без аттестатов дальше не пойти.

В итоге на выпускной школьники получают цветы и подарки, родители тратят внушительные суммы, но никто не в курсе, что конкретно празднуют. И вообще, есть ли повод для радости. Часть школ проводит выпускные в первых числах июля, когда оценки станут известны. Но многие тянуть дальше июня не пожелали — у работников образования начинаются долгожданные восьминедельные каникулы…

В прошлом году информационная система, где должны были появиться оценки, дала сбой. Отдельным ученикам сообщили, что они сдали экзамены - дети радостно отмечали выпускной, а потом выяснилось, что они остались на второй год. Другие получили выпускной балл только после месячного (а то и дольше) ожидания апелляции — они не успели подать заявку в нужный им колледж или среднюю школу (подробности - здесь.). После серии статей на Delfi министр образования обещала сделать коррекцию в системе (что изменилось - ниже).

Также из-за установленных в прошлом году в Риге жестких критериев поступления в среднюю школу (не ниже 35%) многие выпускники 9-х классов обнаружили, что они могут поступать только в колледжи – в самых популярных не хватало мест. Некоторые колледжи устроили добор, а часть средних школ снизила критерии. Родители сигнализировали, что частные средние школы, воспользовавшись неразберихой, подняли расценки...

В этом году "формулы", по которым выпускники 9-х классов могут поступить в средние школы и гимназии, снова претерпели коррекцию — обязательных 35% для всех нет. Но у ряда учебных заведений особо высокие требования к результатам выпускных и вступительных тестов. Это помогает избавиться от неудобных и неуспешных учеников и привлечь тех, кто принесет школам высокие рейтинги и успехи на олимпиадах.

Решен и вопрос с 12-классниками, которым оценки за экзамены надо получить раньше назначенных сроков для поступления в зарубежные вузы. Как - рассказываем.

Родители и рады бы подстелить своим детям соломку, но сами уже запутались во множестве перемен и реформ.

Рассказываем обо всем по порядку:

  • Когда и как узнать оценки за экзамены?

  • Сперва выпускной, а через год — еще один? Или есть варианты?

  • Как получить оценки за экзамен раньше?

  • Так что важнее — оценка госэкзамена или вступительная?

  • Пропало требование 35% для 10-х классов — что взамен?

  • Когда и как можно подать апелляцию? А если надо быстро?

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Lūdzu, uzgaidi!

Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...

Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit