Сотни девятиклассников празднуют выпускной, а потом узнают, что праздновать придется еще раз — их оставили на второй год. Требования к оценкам по выпускным госэкзаменам и вступительным тестам в средние школы и гимназии снова поменялись. Аттестат выдают так поздно, что в некоторые зарубежные вузы не попасть. В процесс вмешались омбудсмен и премьер Латвии - вопрос решился. Портал Delfi разбирался в новинках, связанных с экзаменами в основной и средней школе.

Введенная с прошлого года новая формула централизованных госэкзаменов в средних и основных школах привела к удлиннению как процедуры сдачи, так и оценивания с апелляциями. А значит, добавила неопределенности в планах на будущее — без аттестатов дальше не пойти.

В итоге на выпускной школьники получают цветы и подарки, родители тратят внушительные суммы, но никто не в курсе, что конкретно празднуют. И вообще, есть ли повод для радости. Часть школ проводит выпускные в первых числах июля, когда оценки станут известны. Но многие тянуть дальше июня не пожелали — у работников образования начинаются долгожданные восьминедельные каникулы…

В прошлом году информационная система, где должны были появиться оценки, дала сбой. Отдельным ученикам сообщили, что они сдали экзамены - дети радостно отмечали выпускной, а потом выяснилось, что они остались на второй год. Другие получили выпускной балл только после месячного (а то и дольше) ожидания апелляции — они не успели подать заявку в нужный им колледж или среднюю школу (подробности - здесь.). После серии статей на Delfi министр образования обещала сделать коррекцию в системе (что изменилось - ниже).

Также из-за установленных в прошлом году в Риге жестких критериев поступления в среднюю школу (не ниже 35%) многие выпускники 9-х классов обнаружили, что они могут поступать только в колледжи – в самых популярных не хватало мест. Некоторые колледжи устроили добор, а часть средних школ снизила критерии. Родители сигнализировали, что частные средние школы, воспользовавшись неразберихой, подняли расценки...

В этом году "формулы", по которым выпускники 9-х классов могут поступить в средние школы и гимназии, снова претерпели коррекцию — обязательных 35% для всех нет. Но у ряда учебных заведений особо высокие требования к результатам выпускных и вступительных тестов. Это помогает избавиться от неудобных и неуспешных учеников и привлечь тех, кто принесет школам высокие рейтинги и успехи на олимпиадах.

Решен и вопрос с 12-классниками, которым оценки за экзамены надо получить раньше назначенных сроков для поступления в зарубежные вузы. Как - рассказываем.

Родители и рады бы подстелить своим детям соломку, но сами уже запутались во множестве перемен и реформ.

Рассказываем обо всем по порядку: Когда и как узнать оценки за экзамены?

Сперва выпускной, а через год — еще один? Или есть варианты?

Как получить оценки за экзамен раньше?

Так что важнее — оценка госэкзамена или вступительная?

Пропало требование 35% для 10-х классов — что взамен?

Когда и как можно подать апелляцию? А если надо быстро?

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