В своих публикациях портал Delfi (здесь и здесь) рассказал о несправедливых случаях, когда результаты апелляций на оценки централизованных экзаменов в 9-х и 12-х классах менялись критически (с 36% на 63%, с 60% на 90%), но выпускники не успевали попасть в те учебные заведения, которых были достойны.

Реагируя на эти публикации, министр образования Анда Чакша признала, что ситуация неприемлема. А Госцентр содержания образования (VISC) сообщил, что изучают возможные решения по упрощению процедуры апелляции.

На сегодня прорабатываются несколько возможных решений, чтобы рассмотрение апелляций по поводу оценки централизованных экзаменов не помешало выпускникам поступить в следующее учебное заведение, сообщили агентству LETA в VISC.

До сих пор, если ученик не удовлетворен оценкой, полученной на экзамене, в течение месяца после выдачи сертификата он или его законный представитель имели право написать заявление о пересмотре оценки. Апелляции в основной школе можно было подавать до 25 июля, в средней — еще дольше.

Портал Delfi рассказал о реальных случаях, когда выпускники основной школы получили оценки ниже проходных 10% и готовились остаться на второй год в 9-м классе. Но после апелляции, которые иногда приходили с большим запозданием, оценка превышала минимальный уровень. А вот мест в 10-х классах своих школ уже не оставалось.

Также в поле зрения Delfi попали истории о явной несправедливости, когда оценки хорошо успевающих выпускников повышались после апелляции с 36% на 63% и с 60% до 90%, но места в сильных учебных заведениях к тому моменту были уже заняты.

Всего в 2022/2023 учебном году школьники возможностью пересмотра результатов воспользовались рекордное число раз — 1011. Чуть чаще это делали выпускники средней школы, чем основной: 525 на 486. более высокий результат после обжалования получили в 293 случаях.

Из 347 апелляций по математике основной школы оценка поменялась в 45 случаях .

основной школы оценка поменялась в . Из 257 апелляций по углубленной математике средней школы оценка менялась в 59 случаях .

средней школы оценка менялась в . Из 56 апелляций по углубленному английскому языку средней школы оценка менялась в 40 случаях .

языку средней школы оценка менялась в . Из 44 апелляции по углубленной биологии средней школы оценка менялась в 10 случаях.

Для сравнения: в 2020/2021 году VISC получил 182 апелляции, в 2021/2022 году — 188.

"Скажу откровенно, у меня остается осадок безнаказанности — бюрократическая машина продолжает перемалывать судьбы людей!", — говорит мама 9-классника, чья оценка за английский изменилась с 60% на 90%. Но ждать этого пришлось почти полтора месяца. За это время желанные им средние школы укомплектовали классы…

Подробно про историю и результаты апелляций — здесь и здесь.

Портал Delfi благодарит родителей и детей, которые поделились с нами своими историями и помогли сделать первые шаги в сторону более справедливого общества.

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