В этом году подано рекордное число апелляций на результаты выпускных экзаменов — 1011 прошений пересмотреть оценки. Масштаб некоторых исправлений впечатляет: 26% превращались в 61%, 60% - в 90%. И никаких объяснений, почему было так, а стало иначе. За время рассмотрения апелляции выпускники упускали возможность попасть в желанное для них учебное заведение, куда они поступили бы, если бы более высокую оценку получили сразу. Портал Delfi разбирался в ситуации.

По просьбе родителей мы изменили имена, чтобы не травмировать еще больше и так незаслуженно переволновавшихся детей.

"Скажу откровенно, у меня остается осадок безнаказанности – бюрократическая машина продолжает перемалывать судьбы людей!", - говорит мама 9-классника, чья оценка за английский изменилась с 60% на 90%. Но ждать этого пришлось почти полтора месяца. За это время желанные им средние школы укомплектовали классы…

В этом году выпускники 9-х классов могли подать апелляцию до 26 июля, 12-х классов — до 11 августа. Как сообщила Delfi представитель Центра содержания образования (VISC) Лиене Берзиня, в 2022/2023 учебном году школьники возможностью пересмотра результатов воспользовались рекордное число раз — 1011. Чуть чаще это делали выпускники средней школы, чем основной: 525 на 486.

Для сравнения: в 2020/2021 году VISC получил 182 апелляции, в 2021/2022 году — 188.

Рост числа обжалований не удивителен. Ученики выпускных классов почти два года просидели в ковидных карантинах, а уже через год минимальный выпускной балл был поднят с 5 до 10 процентов - ниже этой оценки сертификат о сдаче экзамена не выдавали. Девятиклассники в этом случае должны были оставаться на второй год, а выпускники средней школы получали только аттестат.

Также именно в этом году школьники впервые сдавали экзамены двух уровней — оптимального и высшего - по новой системе Skola-2030. И годовые "четверки" и "пятерки" никак не конвертировались в 40% и 50% по экзамену. Неполадок хватало - как в процессе экзаменов, так и после. Был случай, когда школьник получил полную оценку, приняв участие только в одной устной части экзамена. Некоторые школьники сперва получили сообщения, что они сдали, потом выяснилось, что провалили экзамен.

Очень неожиданно выглядят результаты апелляций, которые, по сведениям портала Delfi, некоторые выпускники получили с существенным запозданием, а перемены, случившиеся в оценках, вызвали очередные вопросы.

Как и по каким предметам менялись оценки?

Пересмотр результатов, изменивший жизнь

Латышский язык: было 26% - стало 63%

Английский язык: было 72% - стало 90%

VISC: откуда такие метаморфозы?

Как "бюрократия перемалывает судьбы"

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