Foto: F64

Родители редко общаются дома с детьми на латышском. Большинство школьников встречаются с госязыком только в школе. В школе с ними общаются полностью на госязыке чуть больше, чем на половине предметов (это в классах, которые перешли). А от политиков слышно, что русский язык — язык путинистов и предателей. Министерство образования устроило конференцию, где подвело итоги первого года Единой школы — перевода образования на госязык. Почетный гость — родоначальник идеи Карлис Шадурскис.

После трогательного выступления учеников 88-й школы на тему "Теперь ты знаешь, что такое Латвия? Эта земля - моя Родина!", комплиментами обменялись бывший министр Шадурскис и нынешняя Чакша.

"Прости, Карлис, но принять закон - это одно, а провести в жизнь — совсем другое", - с гордостью объявила министр образования Анда Чакша. И рассказала, как было нелегко, но ради государственной безопасности и сплоченности общества, она не остановится: "Другого пути — нет. Только вперед - за безопасную и единую Латвию!".

"Анда выглядит как хрупкая, благожелательная девушка, но на самом деле...", - выдал встречный комплимент Карлис. И поблагодарил на успех языковой реформы "убийц в Кремле".

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