Международные организации утверждают, что в основе дошкольного образования должен быть родной язык. Ссылаются на международные научные исследования. Латвийские эксперты утверждают, что чем раньше начнется образование на госязыке — тем лучше. А родной язык можно учить дома и в кружках. И ссылаются на другие международные научные исследования. Конституционному суду предстоит выбрать, чьи аргументы важнее для "лучших интересов ребенка".

С 16 марта по 11 июня Конституционный суд в публичном формате рассмотрел соответствие Сатверсме полного перевода на госязык частных школ и детсадов. Иск подал юрист Тенгиз Джибути, от лиц двух своих детей - 3-летнего Доминика и 13-летней Даны.

В суд вызывали представителей учебных заведений и министерства образования, а также экспертов в области права, педагогики, детской психологии, социологии. Особое внимание - возрастной группе с 1,5 до 5 лет, когда посещение детского сада по закону не обязательно. По поводу развития этих детей 11 июня на вопросы отвечала доктор психологии Аника Милтузе (смотреть здесь).

10 июля в 12.00 Конституционный суд огласит свое окончательное решение по частным учебным заведениям. Параллельно в письменной форме КС ведет рассмотрение подобного иска по публичным школам и детсадам.

Во время дебатов стороны — Тенгиз Джибути с адвокатом Инесе Никульцевой и представитель Сейма юрист Сандис Бертрайтис - подытожили все аргументы за и против полного перехода на госязык частных детсадов и школ. Коротко пересказываем.

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