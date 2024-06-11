Чем разнообразнее среда, тем лучше для развития ребенка в возрасте от полутора лет. Языков может быть много - малыш впитывает их как губка. При этом формула "один педагог — на латышском, другой — на родном" не годится, потому что не позволяет добиться главной цели: свободного владения госязыком. Специалист по развитию, доктор психологии Аника Милтузе ответила на вопросы Конституционного суда о переходе на госязык детсадов. Пересказываем самые важные тезисы.

Призываю отложить взрослые предрассудки и удобства: в лучших интересах ребенка - свободное владение госязыком без акцента поможет ему интегрироваться в общество и конкурировать на рабочем рынке, - заявила главный эксперт последнего дня рассмотрения дела в Конституционном суде (КС) доктор психологии Аника Милтузе.

С 16 марта по 11 июня КС в публичном формате рассматривал соответствие Сатверсме полного перевода на госязык частных школ и детсадов. Иск подал юрист Тенгиз Джибути, от лиц двух своих детей - 3-летнего Доминика и 13-летней Даны.

В суд вызывали представителей учебных заведений и министерства образования, а также экспертов в области права, педагогики, детской психологии, социологии. Особое внимание - возрастной группе с 1,5 до 5 лет, когда посещение детского сада по закону не обязательно.

Венецианская комиссия и Консультативный комитет Рамочной конвенции, основываясь на результатах международных исследований, призывали Латвию сохранять языки нацменьшинств в формальном (обязательном) образовании. На сегодня русский язык и культуру возможно изучать только в виде факультатива по интересам, который за 3 часа в неделю оплачивает государство. Чем, как выяснилось, большинство частных учебных учреждений не воспользовались — то ли были не в курсе, то ли физически не успели подключиться.

Ранее представители Министерства образования и его структур сообщили, что родители могут выбирать и больше часов образования по интересам нацменьшинств — хоть по несколько раз в день (разумеется, уже за свой счет). Главное, чтобы обязательное занятие в детском саду, в которое входят игры, гигиенический процедуры, прогулки и другое не подменялось факультативом на родном языке. Фактически это могут быть часы до обязательного занятия, в обед и после.

Насколько все это не противоречит естественному развитию и лучшим интересам ребенка, попросили ответить специалиста развития, доктора психологии, профессора Латвийского университета Анику Милтузе. Рассказываем о ее главных тезисах.

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