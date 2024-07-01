Стороны признают, что ведется "прощупывание" возможностей расширения правительства под руководством "Нового Единства", но нет основы для более широких политических консультаций, как это было прошлым летом. Слабым местом правительства является незначительное большинство голосов в Сейме - "Новое Единство", Союз зеленых и фермеров (СЗК) и "Прогрессивные" вместе с двумя независимыми депутатами имеют всего 52 голоса.

Лидер фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц, выражая свое личное мнение, допускает, что коалиция может быть расширена, однако спекуляции о том, что одного партнера - "Прогрессивных" - может заменить "Объединенный список" (ОС), являются необоснованными. Один из лидеров СЗК Виктор Валайнис оценивает ситуацию как желание одной политической силы вернуться во власть, но это не является необходимостью для коалиции.

Со своей стороны представитель ОС Марис Кучинскис опроверг слухи о желании части ОС присоединиться к коалиции. Он подтверждает, что фракция хотела бы работать в правительстве, но только как единая политическая сила.

Несколько источников неофициально подтвердили газете, что прощупывание велось с обеих сторон. Премьер-министр Силиня или близкие к ней люди были заинтересованы в возможном присоединении к коалиции нескольких политиков ОС. Препятствием для участия всей фракции ОС в правительстве может стать бывший член "Единства" Эдвард Смилтенс, один из лидеров ОС, но внутри самого ОС есть осуждение того, что Смилтенс не может преодолеть свои прошлые обиды на "Единство". В свою очередь СЗК злится на ОС за прежние высказывания о сотрудничестве с председателем партии Latvijai un Ventspilij Айварам Лембергсом.

На вопрос о стабильности правительства премьер-министр ответил - если кто-то хочет присоединиться, то добро пожаловать, но и сейчас голосов у коалиции достаточно.

Газета отмечает, что определенные противоречия в самой коалиции ощущаются как внутри "Нового Единства" так и в отношениях между "Новым Единством" и "Прогрессивными", что проявляется в отношении премьер-министра к министрам "Прогрессивных" в правительстве, министру обороны Андрису Спрудсу и министру сообщения Каспару Бришкенсу. Например, после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем Силиня перечислила задачи министра Спрудса. Юревиц преподнес эту ситуацию по-другому: премьер-министр требовательна ко всем министрам, и никакого подтекста тут нет.

Не видит его и лидер фракции "Прогрессивных"Андрис Шуваев, который объяснил это важностью отраслей, которыми руководят "Прогрессивные". Шуваев не воспринимает высказывания премьер-министра как направленные против "Прогрессивных". "Нас определили как партию, которую можно попытаться вытеснить, но трудно представить, как это может произойти. "Новое Единство" и "Прогрессивные" являются конкурентами, но это нормальная коалиционная динамика, когда каждая партия хочет позиционировать себя в важных вопросах. И я не удивлюсь, если осенью такие переговоры возобновятся", - сказал Шуваев, добавив, что если и будут изменения в коалиции, то это будет совместное решение всех.

Представитель СЗК, министр земледелия Арманд Краузе подтвердил, что закулисные переговоры велись. "Иногда неформальные разговоры могут привести к результатам, но на этот раз это были просто разговоры", - сказал Краузе. У СЗК нет возражений против ОС, но у коалиции достаточно голосов, оппозиция также поддерживает ее в важных голосованиях, поэтому оснований для расширения нет.

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