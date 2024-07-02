После роспуска Резекненской думы сегодня начинает работу ее временная администрация.

В понедельник вышло два выпуска официального издания "Latvijas Vēstnesis". Во втором выпуске опубликованы провозглашенные президентом Эдгаром Ринкевичем закон о роспуске Резекненской думы и поправки к закону о выборах думы самоуправления

Оба закона вступают в силу сегодня, в связи с чем дума распущена и начинает работу временная администрация Резекненской думы. Ее возглавит бывший руководитель Регистра предприятий Гуна Пуце, а ее заместителями будут ректор Резекненской технологической академии Ивета Миетуле и бывший руководитель Рижского строительного управления Янис Белковскис.

Как сообщалось, 20 июня Сейм принял в окончательном чтении закон о роспуске Резекненской думы.

При бывшем мэре Резекне Александре Барташевиче ("Вместе для Латвии") самоуправление столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Осенью 2023 года в Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к тому, что самоуправление не смогло выполнять свои обязательства. В этих обстоятельствах Барташевич был отстранен от должности за серьезные и систематические нарушения в управлении работой думы.

Резекненская дума ранее заявила, что намерена оспорить решение Сейма о ее роспуске в Конституционном суде.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !