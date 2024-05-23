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В четверг, 23 мая, Сейм утвердил в первом чтении закон о роспуске Резекненской городской думы, а также внес поправки к Закону "О выборах дум самоуправлений", которые позволяют произвольно назначать выборы распущенной думы.

Сейчас планируется, что роспуск Резекненской думы будет регулироваться двумя законами.

Первый - непосредственно о роспуске Резекненской городской думы и назначении до проведения очередных выборов в самоуправление в июне 2025 года временной администрации. Второй законопроект предусматривает внесение поправок в Закон "О выборах дум самоуправлений": нынешняя редакция предусматривает, что досрочные выборы в случае роспуска думы не проводятся, если до очередных остается не более 9 месяцев. На данном этапе до очередных выборов в самоуправления остается чуть больше года: они пройдут в первую субботу июня 2025 года. Поэтому в закон предлагается внести поправку, разрешающую проводить выборы в такой срок, который указан в законе непосредственно о роспуске соответствующей думы.

За закон непосредственно о роспуске думы проголосовал 51 депутат от коалиционных "Нового Единства" и "Прогрессивных", а также от оппозиционных Национального объединения и "Объединенного списка. Депутаты от правительственного Союза "зеленых" и крестьян воздержались или не участвовали в голосовании, оппозиционные "Стабильность" и "Латвия на первом месте" голосовали против. Напомним, что "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса заключила неделей ранее договор о сотрудничестве с партией Kopā Latvijai, возглавляемой бывшим мэром Резекне Александром Барташевичем, отстраненным от должности.

В то же время коалиционный СЗК вместе с "Новым Единством", "Прогрессивными", Нацобъединением и "Объединенным списком" поддержали поправки к "О выборах дум самоуправлений" - "за" были 68 депутатов. Против проголосовали оппозиционные "Стабильность" и "Латвия на первом месте".

Впереди - рассмотрение законопроектов еще в двух чтениях.

Как уже сообщалось, роспуск Резекненской городской думы обосновывается тем, что самоуправление допустило нарушения закона об управлении бюджетом и финансами, закона о бюджетах самоуправлений и закона о самоуправлениях, не обеспечив выполнения установленных законами функций и не соблюдя интересы государства и жителей соответствующей административной территории.

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) подчеркивает, что дума продемонстрировала систематическую некомпетентность и предприняла заведомо противоправные действия, связанные с разработкой, принятием и исполнением муниципального бюджета на 2023 год, а также разработкой и принятием бюджета на 2024 год.

Надзирающие органы государственного управления не получили уверенности в том, что финансовая ситуация самоуправления при действующей думе может измениться. Это ставит под угрозу выполнение автономных функций самоуправления и обеспечение деятельности администрации.

Законопроектом планируется назначить в муниципалитете временную администрацию. Ее руководителем станет бывшая глава Регистра предприятий, юрист Гуна Пуце, а ее заместителями — ректор Резекненской академии технологий, доктор экономических наук Ивета Миетуле и бывший руководитель Рижского строительного управления Янис Белковскис.

Состав временной администрации выбран с учетом предыдущего опыта работы кандидатов в госуправлении, их репутации и образования. Они смогут совмещать свои должности с действующими должностями в других органах.

Осенью 2023 года в Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к неспособности города выполнять свои финансовые обязательства. В этих условиях министр охраны окружающей среды и регионального развития отстранила от должности тогдашнего председателя Резекненской думы Александра Барташевича.

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