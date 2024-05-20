Прокуратура предъявила бывшему мэру Резекне Александру Барташевичу обвинение в том, что он в декларациях должностного лица указывал ложные сведения.

В конце апреля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало уголовное дело в прокуратуру по расследованию преступлений на государственной службе. Суть дела в том, что бывший председатель Резекненской городской думы не предоставил в декларациях государственного должностного лица за 16 лет полную информацию о сделках с недвижимостью и физическими лицами на общую сумму почти 270 000 евро.

Доказательства, полученные KNAB в ходе досудебного расследования, показывают, что в период с 2007 по 2023 год бывший председатель думы не указал в своих декларациях информацию о двух объектах недвижимости в Болгарии, которыми он владел совместно с супругой — Ольгой Барташевич. Он также не указал в своих декларациях сделки, связанные с куплей-продажей этих объектов на общую сумму 205 786,50 евро, и сделки с физическими лицами на сумму 64 000 евро.

По итогам досудебного расследования KNAB просило прокуратуру привлечь бывшего мэра к ответственности за ложные заявления в декларации, касающиеся имущества на крупную сумму. Теперь обвинение предъявлено, подтвердили агентству LETA в прокуратуре.

В начале апреля KNAB передало в прокуратуру другое дело против Барташевича - о разглашении информации ограниченного доступа своей жене Ольге и в том, что он не предоставил полные данные о займе в размере 33 000 евро в своих декларациях.

Дело ведется о разглашении сведений, не составляющих государственную тайну. Полученные KNAB доказательства свидетельствуют о том, что бывший председатель Резекненской городской думы, движимый личными мотивами и подстрекаемый членом семьи, поручил сотруднице самоуправления получить информацию из доступной ей по работе базы данных.

Сотрудница полученную информацию ограниченного доступа, связанную с рядом объектов недвижимости, передала Барташевичу, а он — жене Ольге, которая владеет несколькими компаниями. Например, по данным firmas.lv, Ольга Барташевич совместно с братом своего мужа владеет строительной фирмой SIA Latgalija, которая, согласно данным на сайте Бюро по надзору за закупками, неоднократно выигрывала в конкурсах Резекненского городского самоуправления.

Как уже сообщалось, осенью 2023 года в городе Резекне были выявлены финансовые нарушения, из-за которых министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") отстранила Барташевича от должности.

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