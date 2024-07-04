Нельзя допускать, чтобы находящихся на больничном листе сотрудников вынуждали выходить на работу не полностью выздоровевшими – ведь риску заражения подвергнутся и окружающие их люди. Об этом заявил представитель латвийского Министерства здравоохранения Оскар Шнайдерс, уточнив ряд других моментов в разговоре с порталом Delfi. Представитель Минздрава отдельно отметил, что сейчас в Латвии увеличивается и доля психических заболеваний.

С точки зрения Министерства здравоохранения, при предложении снизить социальную поддержку для работников в случае нетрудоспособности необходимо оценить влияние решения на возможное ухудшение эпидемиологической ситуации, когда инфицированные сотрудники выходят на работу, увеличивая риск заражения окружающих людей, пояснил порталу Delfi представитель Минздрава Оскар Шнайдерс.

Он также отметил, что это может привести к несвоевременному обращению за медицинской помощью, что может в долгосрочной перспективе привести к более серьезным проблемам со здоровьем.

Напомним, что дискуссию о больничных листах вызвало предложение Министерства экономики и Министерства благосостояния уменьшить суммы, которые работодатели покрывают взявшим больничный лист работникам. Профсоюзы категорически против этого.

Вопрос об изменениях в регулировании больничных листов в начале апреля этого года подняла Конфедерация работодателей Латвии (LDDK). Работодатели предложили обсудить этот вопрос на заседании Трехстороннего совета по конкурентоспособности и устойчивости Национального трехстороннего совета сотрудничества (NTSP), которое состоялось в начале апреля.

Главные причины заболеваний

Среди наиболее частых причин выдачи больничных листов Минздрав выделяет заболевания кровообращения, дыхательных путей, эндокринные заболевания, а также заболевания скелета и мышц. В 2022 году значительную часть причин выдачи больничных листов занимали Covid-19 и его последствия. Также увеличивается доля психических заболеваний.

В случае больничных листов типа B наблюдается тенденция выдачи на разное количество дней, чаще всего от 4 до 6 дней и от 7 до 9 дней, при этом другие периоды болезни распределяются сравнительно равномерно, отметил Шнайдерс.

Больничные листы не только для тех, кто лечится дома

Условия и размер оплаты больничных листов являются вопросом социальной поддержки работников, что косвенно затрагивает и сферу здравоохранения. С точки зрения Министерства здравоохранения, с предложением снизить социальную поддержку для работников в случае нетрудоспособности необходимо оценить также влияние такого решения на возможное ухудшение эпидемиологической ситуации, когда инфицированные сотрудники выходят на работу и тем самым увеличивают риск заражения окружающих людей, пояснил портал Delfi представитель Минздрава Оскар Шнайдерс.

Он также отметил, что это может привести к несвоевременному обращению за медицинской помощью, что может в долгосрочной перспективе привести к более серьезным проблемам со здоровьем.

Напомним, что дискуссию о больничных листах вызвало предложение Министерства экономики и Министерства благосостояния уменьшить суммы, которые работодатели покрывают работникам, взявшим больничный лист. Профсоюзы категорически против этого.

Вопрос об изменениях в регулировании больничных листов в начале апреля этого года подняла Конфедерация работодателей Латвии (LDDK). Работодатели предложили обсудить этот вопрос на заседании Трехстороннего совета по конкурентоспособности и устойчивости Национального трехстороннего совета сотрудничества (NTSP), которое состоялось в начале апреля.

Основные причины заболеваемости Среди наиболее частых причин выдачи больничных листов Министерство здравоохранения выделяет заболевания кровообращения, дыхательных путей, эндокринные заболевания, а также заболевания скелета и мышц. В 2022 году значительную часть причин выдачи больничных листов занимали Covid-19 и его последствия. Также в Латвии увеличивается доля психических заболеваний.

В случае больничных листов типа B наблюдается тенденция выдачи на разное количество дней, чаще всего от 4 до 6 дней и от 7 до 9 дней, при этом другие периоды болезни распределяются сравнительно равномерно, отмечает Шнайдерс.

Больничные листы предназначены не только для лечения дома Министерство здравоохранения подчеркивает, что выдача больничных листов связана не только с заболеваемостью населения, но и с доступностью медицинских услуг – при улучшении доступности пациенты могут получать больше лечебных процедур, одновременно получая больничный лист.

Это также связано с событиями и изменениями в других секторах, например, с установлением пенсионного возраста (пациенты старше 60 и 65 лет чаще посещают врачей, наблюдаются хронические заболевания с приемом лекарств, что влияет на необходимость больничного листа), требованиями к изоляции учащихся в образовательных учреждениях при острых симптомах простуды, а также отзывчивостью работодателей, возможностью работать удаленно и т.д.

Также Шнайдерс напомнил, что больничный лист чаще всего выдают не только семейные врачи и педиатры, но и врачи по профессиональным заболеваниям и трудовой медицине. И это подчеркивает их связь с рабочей средой.

Закон "О страховании по беременности и болезни" предусматривает социальную поддержку, если лицо не выходит на работу и таким образом теряет доход от оплачиваемой работы, или если самозанятый теряет доход по следующим причинам:

потеря трудоспособности из-за болезни или травмы;

необходимость получения лечебной или профилактической медицинской помощи;

необходимость изоляции из-за карантина;

лечение в лечебном учреждении в период восстановления после болезни или травмы, если такое лечение необходимо для восстановления трудоспособности;

необходимость ухода за больным ребенком, не достигшим 14-летнего возраста, или в отдельных случаях – 18-летнего возраста;

протезирование или ортезирование в стационаре.

Таким образом, предусмотрен достаточно широкий перечень случаев, когда по медицинским причинам пациенту может быть выдан больничный лист, а не только в понимании работодателей в случаях, когда человек не может передвигаться и лечится дома, подчеркнул Шнайдерс.

"Здравоохранение в руках государства"

В свою очередь, после состоявшегося в среду, 3 июля, заседания Трехстороннего совета по конкурентоспособности и устойчивости Национального трехстороннего совета сотрудничества (KITSA), на котором также присутствовала LDDK, генеральный директор конфедерации Каспарс Горкшс подчеркнул — "здравоохранение в руках государства".

"Продвигая изменения в регулировании нетрудоспособности, государство начало бы брать на себя большую ответственность за граждан, так как было бы напрямую заинтересовано в улучшении системы здравоохранения, ее доступности и управления, а также в принятии превентивных мер по улучшению благосостояния граждан. В случае бездействия возникло бы негативное влияние на социальный бюджет", — отметил Горкшс.

Напомним, в правительственных и социальных партнерских дискуссиях о механизме компенсации больничных листов пока нет результата, однако стороны договорились рассматривать этот вопрос в контексте планируемых налоговых изменений, а также не предполагается вносить изменения в порядок выдачи больничных листов типа B, тем самым не затрагивая интересы детей.

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