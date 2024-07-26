83 года назад, 14 июня 1941 года, семью крестьянина из Тервете Жаниса Буткуса выслали в Сибирь. Самому Жанису удалось спастись, и вскоре он возглавил в земгальских лесах сильный партизанский отряд, нападавший на местных представителей советской власти и красноармейцев. После того, как коммунисты были изгнаны из Латвии, Буткус не сложил оружие, он воевал до конца Второй мировой войны, став одним из самых известных и получивших больше всего наград борцов Латышского легиона.

Известно, что 29 июля 1906 года в семье слуг Мазберкенской усадьбы Межмуйжской волости Фрициса и Анны родился мальчик, которого назвали Жанис Эдмундс. Через полтора года отец Жаниса скончался, а его мать переехала в Калнамуйжскую (Терветскую) волость, чтобы работать служанкой, оставив ребенка бабушке и дедушке. Маленький Жанис рос без родителей и уже в семь лет начал помогать в работах в усадьбе. В 1914 году Жанис переехал к матери в хозяйство Lielstiļļi, владелец которого Кристапс Бекепурс вскоре женился на матери будущего солдата.

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