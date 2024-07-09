Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в письме извинилась перед Айваром Лембергсом (Latvijai un Ventspilij), депутатом Вентспилсской думы и бывшим мэром Вентспилса, обвиняемым в коррупционных преступлениях, за то, что ему в тюрьме не была обеспечена возможность голосовать на муниципальных выборах 2021 года. Об этом сообщил агентству LETA сам Лембергс.

Ранее Верховный суд (ВС) подтвердил агентству LETA, что отказался возбуждать кассационное производство на решение окружного суда о том, что действия ЦИК, не предоставившей Лембергсу возможность проголосовать в данных обстоятельствах, были незаконными, поэтому приговор вступил в силу.

Решение окружного суда обязало ЦИК извиниться перед Лембергсом. В своем решении окружной суд признал, что ЦИК является государственным органом, ответственным за обеспечение реализации избирательного права. Управление мест заключения уже принесло Лембергсу письменные извинения за решение не допустить его к участию в муниципальных выборах.

Это судебное разбирательство последовало за делом, инициированным Лембергсом в Конституционном суде (КС), который признал несовместимой с основным законом страны норму, не позволявшую лицам, отбывающим тюремное заключение, участвовать в муниципальных выборах.

Лембергс находился в заключении во время муниципальных выборов 2021 года, и ему не была предоставлена возможность принять участие в муниципальных выборах, проголосовав по месту заключения или под конвоем на избирательном участке.

Сам Лембергс баллотировался на муниципальных выборах от имени партии Latvijai un Ventspilij и был избран в Вентспилсскую городскую думу.

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