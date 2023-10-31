В понедельник, 30 октября, Административный окружной суд отклонил иск бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса, обвиняемого в коррупционных преступлениях, о взыскании с государства 100 000 евро за ущерб здоровью, который, по его словам, был нанесен ему во время пребывания в тюрьме, сообщили агентству LETA в суде.

Приговор может быть обжалован в департаменте по административным делам Верховного суда в течение месяца.

Ранее Лембергс обжаловал решение административного районного суда, который также отказал в удовлетворении его требований.

Суд первой инстанции установил, что в Рижской центральной тюрьме Лембергсу предлагалась ревакцинация от Covid-19 вакциной производства Janssen. От этой вакцины отказался сам Лембергс, поэтому суд пришел к выводу, что ему была оказана "соответствующая минимальная медицинская помощь".

Оценивая конкретные меры эпидемиологической безопасности, принятые в Рижской центральной тюрьме, суд пришел к выводу, что они были соразмерны рискам распространения Covid-19 в соответствующий период. Следовательно, суд не признал действия администрации Рижской центральной тюрьмы противоправными и в этом отношении.

Как уже сообщалось, в своем иске Лембергс требует признать действия администрации Рижской центральной тюрьмы незаконными, возместить материальный ущерб и принести публичные письменные извинения. По мнению Лембергса, в тюрьме он не получал медицинской помощи и ухода. В течение длительного времени, даже после неоднократных письменных обращений и готовности оплатить процедуру из личных средств, ему не была сделана ревакцинация против Covid-19, в результате Лембергс заразился коронавирусом и получил повреждение одной трети легких.

Адвокат Марис Грудулис ранее сообщил агентству LETA, что Лембергс был привит от коронавируса 10 мая 2021 года вакциной Johnson&Johnson. Находясь в тюрьме, Лембергс просил ревакцинации, однако этого сделано не было, как не было и ответов на его запросы и запросы его адвокатов по этому поводу.

В Центральной тюрьме заключенным была предоставлена возможность сделать ревакцинацию вакциной Johnson&Johnson, которую критиковали за относительно низкую эффективность. Национальный совет по иммунизации рекомендовал после введения Johnson & Johnson вводить вторую дозу вакцины Pfizer или Moderna, однако в тюрьме это не было предусмотрено.

В Управлении мест заключения не дали по этому поводу объяснений, заявив лишь, что вакцина Johnson&Johnson была наиболее популярна среди заключенных Центральной тюрьмы, поэтому другие вакцины не были заказаны.

Администрация также отказалась комментировать вопросы, связанные с вакцинацией Лембергса, поскольку они "касаются информации о личном здоровье".

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