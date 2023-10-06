Судебный процесс против бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса может "продолжаться бесконечно, превышая все разумные сроки судопроизводства", — пишет адвокат Лембергса Марис Грудулис в своем заявлении для СМИ.

По словам Грудулиса, решением апелляционного суда Лембергс оправдан по 31 из 40 эпизодов обвинения. "В связи с этим надо спросить, сколько времени из десяти лет судебного процесса заняло поддержание этого 31 необоснованного обвинения? Конечно, никто не подсчитывает, во сколько это обошлось государству", — заявил защитник Лембергса, который считает, что решение апелляционного суда подтверждает "необоснованность и незаконность действий прокуроров, необоснованное затягивание процесса".

По мнению Грудулиса, комментировать обвинительную часть приговора апелляционной инстанции некорректно, пока не получен полный текст приговора. "В то время как суд пишет мотивы приговора, любые публичные комментарии адвоката или прокурора будут вмешательством в процесс и влиянием на суд", — сказал адвокат.

Также адвокат отмечает, что в обвинительной части приговора, которая не изменится в полном тексте, раздел о легализации не соответствует требованиям Уголовно-процессуального закона о том, каким должен быть приговор суда. "Суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, который очевидно не соответствует требованиям законности и обоснованности, о чем будет подана кассационная жалоба", — сказал адвокат.

Грудулис также видит проблемы в судебных решениях о конфискации арестованного имущества Лембергса, поскольку, по его мнению, часть этого имущества вообще не арестована, а "прав реального бенефициара" не существует "ни юридически, ни фактически", поэтому решение суда предусматривает "конфискацию невозможного — того, чего вообще не существует и что не может быть конфисковано".

"Кроме того, конфисковано имущество третьх лиц, которые вообще не были приглашены на этот уголовный процесс, что создает основание для отмены приговора и повторного рассмотрения дела, скорее всего, снова с первой инстанции. Уже теперь можно прогнозировать, что этот процесс будет продолжаться бесконечно, превышая все разумные сроки судебного разбирательства", — говорится в заявлении Грудулиса.

Как сообщалось, 27 сентября, Рижский окружной суд в апелляционном порядке признал Лембергса виновным в ряде эпизодов коррупционных преступлений, однако на год уменьшил срок тюремного заключения.

Суд решил приговорить Лембергса к четырехлетнему сроку заключению и конфискации имущества. Апелляционный суд, как и первая инстанция, постановил засчитать Лембергсу время содержания под стражей и время, проведенное под домашним арестом.

На решение апелляционной инстанции можно подать кассационную жалобу или протест в Верховный суд.

22 февраля 2021 года Рижский районный суд приговорил Лембергса к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 40 минимальных месячных заработных плат (20 000 евро). Лембергс был арестован в зале суда, а 25 февраля был освобожден из-под ареста под залог 100 000 евро.

Лембергса признали виновным во взяточничестве, подделке документов, легализации преступно нажитых средств, служебном подлоге, несанкционированном участии в сделках с имуществом, а также предоставлении ложных сведений в декларации. С другой стороны, с него были сняты обвинения в злоупотреблении служебным положением и нарушении ограничений, наложенных на должностных лиц.

Суд приговорил сына Лембергса Анрийса к двум годам и одному месяцу лишения свободы с конфискацией имущества. Анрийса признали виновным в отмывании денег, а также в поддержке несанкционированного участия в сделках с имуществом.

Бывший партнер Лембергса Ансис Сормулис приговорен к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал Сормулиса виновным в поддержке взяточничества, отмывании денег и поддержке несанкционированного участия в сделках с имуществом.

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