Бывший председатель Вентспилсской думы, политик Айварс Лембергс (партия Latvijai un Ventspilij), на которого распространяются санкции США, расплачивается наличными средствами, сообщила в воскресенье программа LTV De facto.

Ранее на этой неделе Рижский окружной суд в апелляционном порядке признал бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса виновным в ряде эпизодов коррупционных преступлений, однако на год уменьшил срок тюремного заключения.

Суд решил приговорить Лембергса к четырехлетнему сроку заключению и конфискации имущества. Апелляционный суд, как и первая инстанция, постановил засчитать Лембергу время содержания под стражей и время, проведенное под домашним арестом.

Лембергс был оправдан по части обвинений. На решение апелляционной инстанции по-прежнему можно будет подать кассационную жалобу или протест в Верховный суд.

Лембергс заслушал приговор Рижского окружного суда удаленно из Вентспилса. После неутешительного для него вердикта суда, политик в интервью передаче заявил, что продолжает оспаривать введенные США санкции. Он заметил, что санкции не сильно влияют на его жизнь.

"Дело в том, что я всегда получал деньги наличными. И свою пенсию и депутатскую [зарплату] я получаю наличными. Поэтому я могу платить наличными", — ответил Лембергс на вопрос, полностью ли санкции США помешали ему пользоваться банковскими услугами.

Политик признался, что не пользуется кредитной картой в Латвии: "Какой смысл, лишняя информация. Чем меньше вы проходите через цифровую систему, тем меньше людей о вас знают".

Лембергс до сих пор безуспешно пытался оспорить американские санкции как в Латвии, так и в США, где для оказания помощи он привлек местных юристов.

Ранее сообщалось, что в ходе рассмотрения так называемого уголовного "дела Лембергса" в апелляционной инстанции Рижского окружного суда бывший мэр Вентспилса был оправдан по нескольким эпизодам, но присужденный ему тюремный срок изменен не был, хотя и немного уменьшен. Обе стороны будут обжаловать приговор, добавляет передача.

De facto сообщает, что Лембергс приехал в Вентспилсский суд, чтобы выслушать приговор. Во время заседания, слушая судью, политик выглядел задумчивым, но в перерыве пытался создать впечатление, что не воспринимает приговор всерьез. Он даже не пытался подсчитать, сколько лет за решеткой ему еще грозит.

"Приговор суда не вступил в законную силу, поэтому мне не нужно ничего подсчитывать", — заявил Лембергс.

Он упомянул и другие уголовные дела, такие как "цифровое дело" и обвинения против мэра Огре Эгила Хелманиса, в которых все решалось именно в Верховном суде. По словам политика, на суд оказывалось давление, начиная с Рижского замка и заканчивая Вашингтоном.

Лембергс не был арестован в зале суда. По мнению программы, если приговор вступит в силу, ему придется провести в тюрьме около двух лет.

На вопрос, почему приговор был смягчен, судья Сандра Амола сослалась на информацию о личности Лембергса, в том числе на состояние здоровья подсудимого, которое необходимо было учитывать.

Как сообщалось, 22 февраля 2021 года Рижский районный суд приговорил Лембергса к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 40 минимальных месячных заработных плат (20 000 евро). Лембергс был арестован в зале суда. Суд решил засчитать в отбываемое наказание время, проведенное Лембергсом в тюрьме и под домашним арестом — с 14 марта 2007 года по 22 февраля 2008 года.

25 февраля 2021 года Лембергс был освобожден из-под ареста под залог 100 000 евро. Суд признал Лембергса виновным по 19 разделам обвинения, но оправдал по 21 разделу. Лембергса признали виновным во взяточничестве, подделке документов, легализации преступно нажитых средств, служебном подлоге, несанкционированном участии в сделках с имуществом, а также предоставлении ложных сведений в декларации. С другой стороны, с него были сняты обвинения в злоупотреблении служебным положением и нарушении ограничений, наложенных на должностных лиц.

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