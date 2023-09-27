"Мы сейчас придерживается самой ясной линии — правовое государство, презумпция невиновости, позволим процессу завершиться до конца. Пока этого не случилось, действия с моей стороны не были бы правильными", — заявил в эфире программы Spried ar Delfi член правления Союза "зеленых" и крестьян, министр экономики Виктор Валайнис, комментируя обвинительный приговор экс-мэру Вентспилса Айвару Лембергсу в суде второй инстанции.

Как уже сообщалось, в среду, 27 сентября, Рижский окружной суд в апелляционном порядке признал бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса (Latvijai un Ventspilij) виновным в ряде эпизодов коррупционных преступлений, однако на год уменьшил срок тюремного заключения.

"В этом вопросе мы должны придерживаться того факта, что мы — правовое государств. Мы обдумали этот вопрос с нашими коллегами, и независимо от того, какой был бы сегодня вердикт, было бы утопией представить, что ни одна из сторон его не оспорит. Давайте позволим этим процессам правовым путем. Я своими комментариями не хочу каким-либо образом влиять на судебную власть Латвии, выражая мнение о том, что мне нравится", — сказал Валайнис.

Политик настаивал на том, что обвинительные приговоры в судах первых двух инстанциях на самом деле еще ничего не означают: "Прекрасным примером был мэр Огре Эгилс Хелманис (Нацобъединение), которого судили десять лет, осудили в двух инстанциях и оправдали в третьей. Мне сложно судить, что произойдет в этом случае, я не юрист и не прокурор".

На вопрос, сможет ли Лембергс в случае сохранения нынешней ситуации стать кандидатом на пост премьер-министра СЗК и на следующих выборах в Сейм, Валайнис ответил, что такой вопрос на данный момент не стоит на повестке дня, поскольку до выборов еще далеко.

Полную версию программы Spried ar Delfi с Виктором Валайнисом смотрите здесь.

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