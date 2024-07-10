Елгавская краевая дума пока продолжит работу без председателя, так как и во втором туре голосования в среду, 10 июля, председателя избрать не удалось.

Во втором туре голосование проходило за кандидатуру Андриса Озолиньша ("Латвийская Зеленая партия", LZP). Однако он получил поддержку лишь восьми депутатов. В голосовании участвовали все 19 депутатов думы.

Как сообщалось ранее, на пост председателя думы были выдвинуты два кандидата - бывший мэр Озолниеки Озолиньш и депутат думы Эмилс Добрайс (Latvijas attīstībai).

Добрайс был выдвинут на должность бывшим мэром края Мадарсом Ласманисом (Latvijas attīstībai). Ласманис заявил, что у Добрайса есть знания и навыки, чтобы занять пост председателя думы.

В свою очередь, Озолиньш был выдвинут Янисом Кажотниексом (LZP), который подчеркнул, что кандидат уже руководил самоуправлением. "Это был правильный выбор, чтобы с этим краем произошли хорошие вещи", - отметил он.

Добрайс получил поддержку шести коллег, а Озолиньш - голоса восьми депутатов. Таким образом, председатель думы не был избран в первом туре.

На второй этап голосования выдвинута только кандидатура Озолиньша.

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