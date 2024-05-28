На прошлой неделе Сейм концептуально поддержал закон о роспуске Резекненской городской думы. На грани роспуска может оказаться и еще одно самоуправление - Елгавская краевая дума, пишет со ссылкой на Latvijas Avīze агентство LETA.

Роспуск демократически избранной думы самоуправления является крайней мерой, к которой можно прибегнуть, если самоуправление недееспособно и не способно выполнять свои функции - если оно не собралось три раза подряд из-за отсутствия кворума, не избрало председателя в течение двух месяцев или несколько раз нарушило Конституцию, законы или другие нормативные акты. По третьей из названных причин правительство инициировало роспуск Резекненской городской думы, что, по мнению юристов, несет высокий риск судебного разбирательства.

Концептуально Сейм поддержал этот закон.

На грани роспуска может оказаться и еще одно самоуправление - Елгавская краевая дума - если она до конца недели не сможет договориться об избрании нового председателя. Юридически это более прочное основание, чем в случае с Резекне, если только Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) захочет использовать предоставленную законом возможность.

С таким же успехом министерство может и не реагировать на то, что думу возглавляет человек, не пользующийся доверием большинства. Напомним, что в предыдущем созыве МОСРР предложило распустить Дундагскую думу только после того, как стала очевидна ее недееспособность, так как не было ни председателя, ни заместителя, который мог бы выполнять обязанности мэра, а депутаты один за другим сложили мандаты.

В конце недели исполнится два месяца со дня отставки председателя Елгавской уездной думы Мадарса Ласманиса ("Для развития Латвии"). Обязанности мэра теперь выполняет заместитель председателя Илзе Витола (Крестьянский союз Латвии), партия которой находится и в правительстве, что немаловажно. Уходя в отставку, Ласманис заявил, что известно, что достигнута договоренность о формировании новой коалиции, поэтому "чтобы не затягивать выборы нового председателя, я принял решение оставить свой пост". Однако оказалось, что никто из этого нового большинства не хочет возглавлять думу. Витола согласилась занять пост председателя, но за неделю до окончания двухмесячного срока все еще не было большинства для ее избрания.

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