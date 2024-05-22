В четверг, 23 мая, Сейм намерен рассмотреть в первом чтении законопроект о роспуске Резекненской городской думы. Правящей коалиции не удалось прийти к единому мнению по этому вопросу, поэтому, будет ли принято решение о роспуске думы, зависит от голосов оппозиции.

По положению дел на среду, 22 мая, поддержать законопроект были намерены премьерское "Новое Единство" (25 депутатов), большинство депутатов от "Прогрессивных" (всего их 10), а также оппозиционные Национальное объединение (12) и "Объединенный список" (14), сообщило агентство LETA. Таким образом большинство почти гарантировано, но решение может быть утверждено благодаря голосам оппозиции.

Внутри коалиции особую позицию занял Союз "зеленых" и крестьян (СЗК): политическая сила может не поддержать законопроект, если до четверга от ответственных министерств не будут получены дополнительные обоснования роспуска самоуправления. Ранее СЗК указывал на то, что у первоначального варианта законопроекта нет адекватной правовой основы, поэтому проголосовать "за" эта политическая сила не может.

В Сейме, напомним, будут рассматриваться сразу два законопроекта. Первый непосредственно о роспуске Резекненской городской думы и назначении до проведения очередных выборов в самоуправление в июне 2025 года временной администрации. Второй законопроект предусматривает внесение поправок в Закон "О выборах дум самоуправлений": нынешняя редакция предусматривает, что досрочные выборы в случае роспуска думы не проводятся, если до очередных остается не более 9 месяцев. На данном этапе до очередных выборов в самоуправления остается чуть больше года: они пройдут в первую субботу июня 2025 года. Поэтому в закон предлагается внести поправку, разрешающую проводить выборы в такой срок, который указан в законе непосредственно о роспуске соответствующей думы.

Следует отметить, что у "Прогрессивных" будет свободное голосование по законопроекту о роспуске Резекненской городской думы. Об этом агентству LETA после встречи с представителями VARAM и Министерства юстиции сообщила заместитель председателя фракции "Прогрессивных" в Сейме Антонина Ненашева.

Законопроект о роспуске Резекненской городской думы подготовило Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), возглавляемое представителем "Нового Единство" Ингой Берзиней. Позиция "Нового Единства" - однозначна: законопроект полностью обоснован. "Недопустим очевидный правовый нигилизм", - заявил глава парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс, говоря о действиях Резекненского самоуправления. По его словам, нельзя, чтобы Резекненская дума могла нарушать законы, считая, что к самоуправлению они не относятся.

Оппозиционный "Объединенный список" однозначно поддерживает роспуск думы, "поскольку для нас неприемлемы такие действия", сказал агентству LETA глава парламентской фракции этого политического объединения Эдгар Таварс. Фракция поддержит законопроект во втором чтении, однако допускает, что в последующих чтениях нужно будет внести юридические уточнения. Но в целом, "с точки зрения безопасности" "Объединенный список" считает, что, чем быстрее дума будет распущена, тем легче станет жителям Резекне и всем налогоплательщикам в Латвии.

Оппозиционное Национальное объединение поддержит законопроект, заверил депутат от этой политической силы Эдвинс Шноре.

Ранее в ответственной Комиссии Сейма по государственному управления и делам самоуправлений законопроект о роспуске Резекненской городской думы не получил поддержку большинства депутатов. В любом случае впереди еще два чтения в парламенте. Также вопрос о роспуске Резекненской думы стоит в конце повестки дня заседания Сейма: парламенту уже предстоит завершить работу над предыдущей повесткой, в прошлый четверг депутаты не успели это сделать.

Как уже сообщалось, роспуск Резекненской городской думы обосновывается тем, что самоуправление допустило нарушения закона об управлении бюджетом и финансами, закона о бюджетах самоуправлений и закона о самоуправлениях, не обеспечив выполнения установленных законами функций и не соблюдя интересы государства и жителей соответствующей административной территории.

VARAM подчеркивает, что дума продемонстрировала систематическую некомпетентность и предприняла заведомо противоправные действия, связанные с разработкой, принятием и исполнением муниципального бюджета на 2023 год, а также разработкой и принятием бюджета на 2024 год.

Надзирающие органы государственного управления не получили уверенности в том, что финансовая ситуация самоуправления при действующей думе может измениться. Это ставит под угрозу выполнение автономных функций самоуправления и обеспечение деятельности администрации.

Законопроектом планируется назначить в муниципалитете временную администрацию. Ее руководителем станет бывшая глава Регистра предприятий, юрист Гуна Пуце, а ее заместителями — ректор Резекненской академии технологий, доктор экономических наук Ивета Миетуле и бывший руководитель Рижского строительного управления Янис Белковскис.

Состав временной администрации выбран с учетом предыдущего опыта работы кандидатов в госуправлении, их репутации и образования. Они смогут совмещать свои должности с действующими должностями в других органах.

Осенью 2023 года в Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к неспособности города выполнять свои финансовые обязательства. В этих условиях министр охраны окружающей среды и регионального развития отстранила от должности тогдашнего председателя Резекненской думы Александра Барташевича.

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