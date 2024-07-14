Продолжая думать об обороне государства, латвийская армия готовится закупить несколько десятков боевых бронированных машин, предназначенных для действий непосредственно на фронте. Хотя министерство обороны и армия Латвии с сентября прошлого года не говорит о том, какую бронетехнику закупит Латвия и сколько она будет стоить, южнокорейские СМИ сообщают, что в конкурсе были выбраны боевые машины корейского производства, а сумма сделки составляет 2,8 миллиарда евро.

В настоящее время в латвийской армии имеется несколько десятков бронетранспортеров Patria 6x6, однако их функции ограничены. Проще говоря, Patria 6x6 перевозит солдат на поле боя, но они не могут отправиться на фронт из-за недостаточной защиты. Поэтому латвийской армии нужны боевые машины, вооружение и защита которых способны выдержать как минимум пули и снаряды, выпущенные стрелковым оружием и пушками малого калибра. Боевые машины пехоты будут представлять собой платформу нового типа как минимум с третьим уровнем защиты, которая необходима для участия в тактических операциях и уничтожения противника на передовой, пояснили в НВС в прошлом году.