Я читаю о том, что в Юрмале покончил жизнь самоубийством бывший спикер Сейма Латвии (с 3 ноября 1998 года по 5 ноября 2002 года) Янис Страуме, бросившись на железнодорожные пути, в возрасте 62 лет. Это ужасно, потому что в других странах 62 года – это возраст зрелой силы. Любая смерть бессмысленна, но иногда это может быть жертва, побуждающая живых к размышлениям и переменам…

Я наблюдал, как решают эту проблему в Германии. Там такие люди, как Янис Страуме, работали бы в наблюдательных советах государственных и частных организаций, предлагая свой неторопливый опыт, свою помощь хладнокровием, умением видеть дальше и менее корыстно. Успешных людей в этом возрасте привлекают организации, которые платят им солидные зарплаты, в то время как менее успешные и более скромные работают в небольших организациях или волонтерских проектах, но по-прежнему чувствуют себя полезными благодаря своим знаниям и опыту.