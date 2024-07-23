Решение о признании телеканала "Дождь" угрозой национальной безопасности в Латвии не принесло стране "ничего хорошего". Такое мнение в интервью LRT выразил главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.

"Я считаю это ошибкой властей, и это решение не принесло ничего хорошего ни Латвии, ни цивилизованным людям, борющимся против российской пропаганды и этой ужасной войны в Украине. Мы считаем, что это решение было бессмысленным, поэтому обратились в суд. Мы оспариваем это решение, потому что нас назвали угрозой национальной безопасности", — заявил медиаменеджер.

Он подчеркнул, что возвращение "Дождя" в Латвию "невозможно", но телеканал будет бороться за свою репутацию. "Из-за нашей антивоенной позиции мы покинули свои дома в России, и странно, что нас называют угрозой национальной безопасности Латвии", — добавил Дзядко.

Отвечая на вопрос об обвинениях в высокомерии и игнорировании местного контекста, которые высказываются в адрес переехавших в Ригу журналистов , главный редактор независимого телеканала выразил мнение, что "существует много стереотипов и вещей, которых на самом деле нет", и отметил, что "никогда не замечал [среди коллег] никакого высокомерия по отношению к латвийской культуре и языку".

"Проблема может быть в том, что наше понимание черного и белого отличается от, например, понимания журналистов стран Балтии. Они хотят, чтобы российские журналисты стали украинскими журналистами, но для меня это невозможно. Это было бы огромной ошибкой, потому что мы потеряли бы российскую аудиторию и не получили бы украинскую", — заявил главный редактор "Дождя".

В начале марта 2022 года телеканал был отключен от вещания в России в рамках военной цензуры, введенной после начала полномасштабного вторжения в Украину. Значительная часть редакции покинула страну, опасаясь за собственную безопасность. Летом того же года "Дождь" перезапустил вещание из Риги, получив латвийскую лицензию.

В декабре 2022 года NEPLP аннулировал действие лицензии "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку", исходившей по мнению ведомства от работы "Дождя" в Латвии. Это решение раскритиковали многие журналисты и организации из Латвии и других стран.

Поводом для решения NEPLP стал эфир, в котором ведущий канала Алексей Коростелев предложил зрителям рассказать о ходе мобилизации в России. "Многие из историй, написанных на наши почту и Telegram-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте", — сказал он. Коростелева уволили с "Дождя", вместе с ним ушли еще несколько сотрудников.

Впоследствии канал переехал в Амстердам и получил нидерландскую лицензию на вещание.

В мае генеральный директор "Дождя" Марк Тен заявил в интервью "Медузе", что редакция и руководство "не видят для себя возможности работать" в странах Балтии.

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