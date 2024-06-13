Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Накануне Фонд борьбы с коррупцией, российские независимые СМИ и YouTube-каналы провели марафон "Ты не один" в поддержку политических заключенных, находящихся в РФ. За двенадцать часов организаторам акции удалось собрать более 25 млн рублей (256 тысяч евро)

В марафоне приняли участие "Дождь", "Медуза", "Медиазона", "Служба поддержки", "Новая газета. Европа", The Insider, "Ходорковский Live", медиапроекты команды Алексея Навального, политик Максим Кац, журналисты Александр Плющев и Дмитрий Колезев, политолог Екатерина Шульман и другие. Трансляция одновременно шла на нескольких десятках YouTube-каналов.

Организаторы не принимали пожертвования с российских карт из соображений безопасности, поскольку власти РФ могут расценить такие действия как финансирование "экстремистской" или "нежелательной" организации.

Около 10% собранных средств (2,5 млн рублей) — доходы от прошедшего в Берлине 4 июня концерта, приуроченного ко дню рождения Навального. Их передала на помощь политзаключенным вдова политика Юлия.

Как пишет "Медуза", пожертвования будут направлены семьям политзаключенных для оплаты адвокатских услуг, поездок на свидания в колонии, покупку еды и лекарств. Часть собранных средств передадут в правозащитные организации. Принимать донаты продолжат и после завершения акции.

Марафон "Ты не один" прошел во второй раз. Год назад его организаторы собрали около 40 млн рублей, пожертвования принимали в том числе от людей, живущих в России.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit