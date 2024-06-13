Накануне Фонд борьбы с коррупцией, российские независимые СМИ и YouTube-каналы провели марафон "Ты не один" в поддержку политических заключенных, находящихся в РФ. За двенадцать часов организаторам акции удалось собрать более 25 млн рублей (256 тысяч евро)

В марафоне приняли участие "Дождь", "Медуза", "Медиазона", "Служба поддержки", "Новая газета. Европа", The Insider, "Ходорковский Live", медиапроекты команды Алексея Навального, политик Максим Кац, журналисты Александр Плющев и Дмитрий Колезев, политолог Екатерина Шульман и другие. Трансляция одновременно шла на нескольких десятках YouTube-каналов.

Организаторы не принимали пожертвования с российских карт из соображений безопасности, поскольку власти РФ могут расценить такие действия как финансирование "экстремистской" или "нежелательной" организации.

Около 10% собранных средств (2,5 млн рублей) — доходы от прошедшего в Берлине 4 июня концерта, приуроченного ко дню рождения Навального. Их передала на помощь политзаключенным вдова политика Юлия.

Как пишет "Медуза", пожертвования будут направлены семьям политзаключенных для оплаты адвокатских услуг, поездок на свидания в колонии, покупку еды и лекарств. Часть собранных средств передадут в правозащитные организации. Принимать донаты продолжат и после завершения акции.

Марафон "Ты не один" прошел во второй раз. Год назад его организаторы собрали около 40 млн рублей, пожертвования принимали в том числе от людей, живущих в России.

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