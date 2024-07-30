Стихия, обрушавшаяся на Латвию в понедельник, 29 июля, повредила крышу Домского собора в Риге меньше, чем шторм 17 января 2022 года. Об этом порталу Delfi сообщил член правления управления Домского собора Каспарс Упитис.

Сегодня Упитис сказал порталу Delfi, что, к сожалению, тогда ответственные учреждения не выделили деньги на полноценный ремонт крыши в тот момент, поскольку началась война в Украине. Тогда был проведен временный ремонт крыши. Он был выполнен качественно и выдержал вчерашний шторм. Покрытие крыши выдержала бурю.