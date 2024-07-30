На этой неделе глава Минздрава Монако Кристоф Робино вместе с делегацией посетил Латвию - ознакомился с системой здравоохранения и подписал пятилетний договор о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицинских наук. Больше всего Робино заинтересовали предложения по обучению студентов и лечению бесплодия.

Гостю из Монако показали Рижскую восточную больницу, Рижский университет им. Страдиня и несколько частных медицинских учреждений в Риге. Договорились о координации профилактических мероприятий и научных исследований, а также, что латвийские вузы смогут готовить врачей в рамках зарубежных программ обучения, ведь до того студенты из Монако ехали учиться медицине во Францию.

Также Латвия заинтересована в медицинском туризме - граждане Монако смогут получать услуги в латвийских клиниках.

Например, позже уточнил в программе LR4 "Подробности" одно из предложений Абу Мери, в Латвии хорошо развита программа лечения бесплодия и искусственного оплодотворения женщин. По словам министра, "в Монако этого нет, поэтому женщины из Испании за этой процедурой обычно едут в Испанию или Францию, где это стоит дорого. А в Латвии — дешевле, а сама процедура — очень качественная и с хорошими результатами".

Сотрудничество в этих направлениях можно начать очень быстро, без предварительной подготовки, считает Абу Мери. Министра из Монако во время визита сопровождала пресса — благодаря этому информация быстро дойдет до простых монакцев.

Также Мери сообщил, что работает над привлечением медицинского туризма из Германии, Ирландии и США. Встречался Абу Мери и с главой Минздравом Объединенных Арабских эмиратов. Все эти туристы "принесут два плюса" — будут тратить деньги в Латвии и помогут заработать медучреждениям, чтобы развиваться.

В 2022 году в Латвию приезжали на разного рода лечение или пользовались удаленными консультациями 42 159 человек. Они потратили на лечение 11,35 миллиона евро. К 2027 году министр берется увеличить годовой доход латвийских клиник от медицинских туристов до 15 млн евро, а количество этих туристов на 20%.

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