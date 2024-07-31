Наводнение нанесло значительный ущерб документам Земгальского регионального архива - вода залила исторические записи. Для спасения документов часть из них была быстро перевезена в Ригу, где они попали в руки реставраторов. Здание архива в Елгаве уже долгое время находится в аварийном состоянии. Вызванная стихией чрезвычайная ситуация, скорее всего, ускорит принятие решения о новом месте расположения архива со стороны ответственных должностных лиц. Об этом сообщает LSM.lv.

"Все полы мокрые, вода течет с потолка. Вода просто хлещет! Кажется, что здание осталось без крыши. На полках хранятся различные документы, связанные с Елгавой, Елгавским краем", - заявила директор Елгавского регионального архива Ивета Арбидане.

Для директора Елгавского архива эти дни превратились в кошмар - все двухэтажное здание пропитано влажностью. Для спасения важных свидетельств истории Латвии помещения постоянно проветриваются, работает оборудование.

"Документы здесь имеют архивную ценность. На данный момент мы делаем все расчеты, подсчитываем ущерб, но то, что вчера были перевезены 200 коробок с документами, мы можем подтвердить", - продолжила она.

Документы, которые были доставлены в Ригу, переданы на реставрацию. В спасении документов участвуют несколько реставраторов, и им предстоит тяжелая работа.

"Местами есть размытие текста, небольшая деформация страниц, полностью устранить это не удастся, но информация читаема и не потеряна", - заявила директор Департамента превентивной сохранности документов Национального архива Латвии Инга Штейнголде.

В Елгавском архиве документы хранились в специальных коробках, но из-за высокой влажности они просто расстворились. Наводнение стало последней каплей, чтобы наконец решить накопившиеся проблемы - здание не соответсвовало целям архива, а после прошедшей бури ситуация и вовсе стала критической.

"Сотрудникам здесь находится не безопасно, поскольку в здании образуются трещины, оно практически находится в аварийном состоянии. Нужно менять крышу, но все остановилось на финансировании", - отметила директор архива Арбидане.

По оценкам, ремонт крыши обойдется примерно в 150 000 евро. В сотрудничестве с Министерством культуры рассматривается вопрос о переводе Земгальского регионального архива в Ригу.

"При формировании бюджета на следующий год следует предусмотреть позиции, в том числе и на строительство конкретных помещений в Риге, поскольку здание у нас есть, в него вложено достаточно средств, но нужно вложить их и в строительств хранилищ", - считает заместитель директора Национального архива Латвии Гатис Карлсонс.

Стоимость спасения промокших документов пока не определена. Неизвестно также, когда будет найдено конкретное решение для Земгальского регионального архива, который был основан в 1940 году.

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