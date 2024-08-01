Министерство иностранных дел Латвии призывает подданных республики не посещать Ливан, а тех, кто на сегодня находится там, немедленно покинуть страну, пока коммерческие рейсы еще доступны. Авиакомпании уже отменяют полеты на эту территорию.

Из-за напряженной ситуации с безопасностью в регионе Ближнего Востока, а также растущей эскалации между Израилем и Хезболлой на юге Ливана, Министерство иностранных дел Латвии предостерегает от посещения Ливана. Подданным Латвии, которые уже находятся там, предлагается как можно скорее покинуть территорию Ливана.

По данным PMLP, на сегодня в Ливане проживают 20 граждан Латвии. МИД сообщил Delfi, что на данный момент никто не обратился за помощью. Дипломатического и консульского представительства в Ливане у Латвии нет, поэтому консульскую помощь можно получить в представительствах других государств-членов Европейского Союза.

В чрезвычайной ситуации МИД приглашает немедленно связаться с круглосуточным дежурным Консульского отдела по телефону: +371 26337711 или по электронной почте: palidziba@mfa.gov.lv. Можно подписаться на аккаунт Facebook консульского департамента www.facebook.com/celodrosi. Также можно связаться с Почетным консулом Латвии Ренно А. Герардом по электронной почте: consulate@latvia.gov.lb или по телефону +961 1 616 261, моб: +961 3 224 000.

Не приезжать и покинуть Ливан своих подданных призвали и МИД Литвы и Эстонии. Литовское министерство рекомендует также "воздержаться от поездок в Иерусалим и на палестинские территории в свете напряженности во всем регионе".

МИД Эстонии также рекомендовал находящихся в Ливане "соблюдать осторожность и следовать указаниям местных властей". По данным ведомства, в Ливане находятся семь граждан Эстонии, в том числе один эстонский миротворец ООН.

Вечером 30 июля израильская армия нанесла удар по окраине столицы Ливана Бейруту в ответ на ракетную атаку, в результате которой на контролируемых Израилем Голанских высотах погибли 12 подростков и молодых людей. 31 июля в Тегеране был убит политический лидер палестинской террористической организации ХАМАС Исмаил Хания. Лидеры Ирана уже заявили о возможной мести Израилю.

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