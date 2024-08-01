Ночью в среду 31 июля в Тегеране был убит политический лидер палестинской террористической организации ХАМАС Исмаил Хания. Правительство Израиля отказалось прокомментировать произошедшее. Израильские эксперты, опрошенные Delfi, полагают, что смерть Хании может повлечь за собой эскалацию конфликта Израиля и ХАМАС и негативно отразиться на судьбе израильских заложников, удерживаемых в Газе.

Как передает агентство Reuters, новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран "защитит свою территориальную целостность, достоинство, честь и гордость и заставит террористов-оккупантов (так в Иране называют Израиль - ред.) пожалеть о своем трусливом поступке". Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль сам создал основания для "сурового наказания для себя", и что Тегеран должен отомстить за смерть лидера ХАМАС.

Один из руководителей ХАМАС, Халил Аль-Хайя, завил , что его организация и Иран не хотят региональной войны, однако "преступление должно быть наказано".

Представитель правительства Израиля Давид Менсер официально отказался прокомментировать смерть Хании.

"Израильские соцсети ликуют, -

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