78 пар зарегистрировали свое партнерство в первый месяц действия нового закона, сообщает Латвийский совет присяжных нотариусов.

По данным совета, количество однополых и гетеросексуальных пар, вступающих в партнерство, было одинаковым.

Три пары заключили партнерство дистанционно, в том числе одна однополая пара. Совет отмечает, что наблюдается явная тенденция к регистрации партнерств очно.

Договоры о партнерстве были заключены в Риге, Лиепае, Даугавпилсе, Екабпилсе, Юрмале, Вентспилсе, Цесисе, Икшкиле, Сигулде. "Это не только рижане", - отмечают в совете.

Первая пара воспользовалась новой возможностью 1 июля сразу после полуночи. Первыми зарегистрировали свое партнерство Янис и Максим, которые познакомились в начале 2019 года и начали жить вместе в конце того же года.

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