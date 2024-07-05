"В каком-то смысле мы очень традиционная пара. Мы встретились, влюбились и решили, что хотим пожениться. И в один момент появилось желание иметь детей", - говорит Катрина Кактиня. Вместе со своей женой Агнесе Калниней она воспитывает двоих детей. Обе заботятся о них, но по латвийским законам родителем может быть только одна. Теперь в Латвии пары могут заключить гражданское партнерство, но пока Катрина и Агнесе не планируют этого делать. Об этом, их семье, их правах и проблемах и пойдет речь в этой статье.

Катрина и Агнесе - дипломаты и последние четыре года живут за границей. Но скоро семья вернется в Латвию. За время их отсутствия здесь произошли значительные изменения. Важный переломный момент наступил осенью 2020 года, когда Конституционный суд признал право однополых пар на отпуск по рождению ребенка и постановил, что законодатель обязан обеспечить, в частности, правовую защиту семьи однополых партнеров и предусмотреть соответствующие меры социальной и экономической защиты и поддержки таких семей. Кроме того, с 1 июля однополые пары могут вступать в гражданское партнерство.

"Это важный шаг для Латвии, первый шаг к равенству. Очень нужный и важный", - говорит Катрина. Новое законодательство решает некоторые вопросы, но многие пары считают его лишь хорошим началом. Многое из того, что крайне важно для этих семей, в законе пока не учтено.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !